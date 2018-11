S’il en est un qui jouit d’une maudite belle vie, c’est bien le chat. Il roupille une quinzaine d’heures par jour, il bouffe et son sport préféré est celui de se laver. Zéro problème de langue, de religion, de politique et il n’a aucune idée de ce que sont les impôts et les taxes. Bombardier, Trump, Hubert Lenoir ou la peinture Sico ne les inquiéteront jamais et de nombreux minets sont même devenus des vedettes sur Facebook.

Et attention ! Sans même le savoir, les chats sont en train de donner un coup de main ou un coup de langue à la science. Des chercheurs américains de Géorgie ont annoncé lundi que ces petites pointes qui gratouillent lorsque votre chat vous lèche la peau se terminent en petites pointes courbées et creuses leur permettant de stocker de la salive qu’ils vont ensuite déposer sur leurs poils lorsqu’ils font leur toilette.

Tellement brillant comme processus que, tout de suite, les scientifiques américains (qui n’en manquent pas une) ont pensé à appliquer le même stratagème sur les brosses à cheveux ou les nettoyeurs à tapis.

FIN ET PROPRE

Les très petites pointes de la langue du chat agissent comme une paille qui se remplit lorsqu’on la trempe dans l’eau, sauf que Minou les remplit de sa salive qui a un pouvoir nettoyant et, comme c’est pointu et rigide, il est capable ensuite d’aller déposer son savon naturel jusqu’à la base de ses poils.

C’est pour cette raison que vous ne verrez jamais un chat au rayon des savons. Tout s’explique.

MACÉDOINE

« Nous, on retourne chez Bombardier pour le Vendredi fou. » (Airbus)

Hôpital de 275 millions inoccupé à Baie-Saint-Paul. On demande à la population de faire un effort.

Doug Ford, ça doit être le genre qui porte des Adidas.

« Toi là-bas avec le décolleté et la jupe courte... » (Donald Trump qui choisit ses journalistes)

Et si on faisait signer Karl Alzner pour le « Pacte ». Genre pacte tes affaires.

À DEMAIN

Depuis deux mois, j’ai un nouveau chat qui est l’ancien de Manon. Elle l’avait donné à sa fille Cynthia qui nous l’a refilé en septembre. Il s’appelle Whisky, mais il est sobre. Je suis en train de lui montrer à manger avec ses pattes. Un droitier.