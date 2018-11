Paquette

Père Marcel, m.s.a.



Est décédé à l'Hôpital général de Montréal, le 31 octobre 2018, à l'âge de 92 ans, Père Marcel Paquette, m.s.a.Né le 23 janvier 1926 à Rockland (Ontario), il était le fils de feu Claudia Bazinet et de feu Nelson Paquette.Membre de la Société des Missionnaires des Saints-Apôtres, il fut ordonné prêtre le 25 juillet 1954 à La Prairie. En 1955, il devient aumônier des équipes au Séminaire des Saints-Apôtres puis en 1956 assistant-directeur et professeur au Séminaire Marie-Médiatrice à Montréal. De 1957 à 1960, il est assistant-directeur et responsable de la section des retraites au Collège St-Jean-Vianney à Montréal. II part comme missionnaire en Amazonie au Pérou en 1960 pour six ans. Il fonde en 1967 le Seminario de los Santos Apóstoles à Bogota, Colombie, dont il devient le directeur. Il est nommé en 1970 responsable de la Fondation Père Eusèbe-Ménard à Montréal. En 1972, il est fondateur et animateur des écoles techniques de Matucana et San Mateo, Pérou. En 1974, il est assistant-curé à la paroisse Los Santos Apóstoles, Campinas, Brésil. Il fait du ministère en paroisse dans les diocèses de St-Jérôme, d'Ottawa et de Montréal. Il est curé de la paroisse San Esteban-Protomártir, Cartagène, en Colombie durant trois ans. Il cumule les fonctions de vicaire et d'économe général de la Société au Pérou puis d'assistant-directeur et de directeur spirituel au Séminaire Saint-Paul à Bangui, R.C.A. Il demeure à la Maison Basile-Moreau à Montréal depuis 2016 jusqu'à son décès.Outre sa famille religieuse, il laisse dans le deuil plusieurs neveux, nièces, ainsi que de nombreux amis et collaborateurs de la mission.Les funérailles seront célébrées le samedi 1er décembre 2018 à 11h en l'église de la Très-Sainte-Trinité, 2178, rue Laurier, Rockland, Ontario. L'accueil se fera à l'église à 10h.Il sera inhumé plus tard au cimetière de la paroisse Saint-Joseph (Rivière-des-Prairies).Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don pour les missions de la Société des Missionnaires des Saints-Apôtres, 3719 boul. Gouin Est, Montréal-Nord, QC, H1H 5L8.Pour de plus amples renseignements communiquer avec la:2419 RUE LAURIER, ROCKLAND, ON 613-446-4691Condoléances au www.maisonfunerairebrunet.ca