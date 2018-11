LEBLANC, Gérald



C'est avec regret que nous vous annonçons le décès de Gérald Leblanc, survenu le 17 novembre 2018, à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, des suites d'une courte maladie. Il était le fils de feu Paul-Albert Leblanc et feu Juliette Turcotte.Il laisse dans le deuil ses frères et soeurs: Gilles, Madeleine, Jean-Yves (feu France Riopel), Bernard (Monique Lebeau), Benoît (Ginette Gaucher), Michel (Nicole Therrien), Micheline, Philippe (Madeleine Poitras), Denis (Lucie Geoffroy) et Jocelyne, ses nombreux neveux et nièces ainsi que plusieurs proches parents et de nombreux ami(e)s.La famille tient à remercier tout le personnel de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont et de la résidence des Cascades pour leurs bons soins.La famille recevra parents et amis en l'église St-Donat, 6805 rue de Marseille, Montréal, QC, H1N 1M6, le samedi 24 novembre de 12h à 14h. Les funérailles suivront dès 14h.Vos témoignages de sympathie peuvent s'exprimer par un don aux franciscains de l'Emmanuel ainsi qu'à la Fraternité Monastique des Frères de Jérusalem deux communautés qui lui étaient chères.