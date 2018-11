GRAVEL, Jeannette née Bastien



À Montréal, le 17 novembre 2018, est décédée Mme Jeannette Bastien, à l'âge de 94 ans, épouse de feu M. Benoit Gravel.Elle laisse dans le deuil ses enfants feu Marcel, Bernard (Nicole), Lucie (Jean-Pierre), Rose-Anne (Roger), Jocelyn (Nicole), François et Paul (Brigitte), ses petits-enfants Emmanuelle, Mélanie, Caroline, Bernard, Patrice, Martin, Jean-François, Christine, Marie-Hélène, Geneviève, Jonathan, Marc-André, Valérie, Danny, Frédéric, Éric et David, ses 17½ arrière-petits-enfants, sa soeur Géraldine, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au complexe:le dimanche 25 novembre de 10 h à 16 h et de 18 h à 21 h et le lundi 26 novembre de 9 h 30 à 10 h 30 suivi par les funérailles à 11 h à l'église St-Maxime, 3700, boul. Lévesque O, Chomedey, Qc H7V 1E8.Des dons peuvent être faits en sa mémoire au Centre d'Hébergement Notre-Dame-de-la-Merci.