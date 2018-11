LAURIER née ROY, Rolande



À Terrebonne, le 17 novembre 2018, à l'âge de 87 ans, est décédée Mme Rolande Roy, épouse de feu Bernard Laurier.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Serge (Chantal), Francine (Alain), Ginette, Jacques, Michel (Lucie), Nathalie (André), Martine (Jean) et Jean-Marc, ses seize petits-enfants et son arrière-petite-fille Jeanne, son frère Léon (Micheline), ses soeurs Pauline (Aurèle), Carmen (André), ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au :L'ASSOMPTION, QC, J5W 1S4450-589-5505 www.guilbault.infole vendredi 23 novembre de 14h à 17h et de 19h à 22h. Le service sera célébré samedi le 24 novembre à 11h, à l'église de L'Assomption. Ouverture dès 9h.Au lieu de fleurs, un don à la Société de recherche sur le cancer serait apprécié.