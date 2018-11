DESCÔTEAUX (née LEMOY)

Aurore



À Laval, le 17 novembre 2018, à l'âge de 74 ans, est décédée Mme Aurore Lemoy, épouse de feu M. Antonio Descôteaux et mère de feu Sylvain (Christine).Elle laisse dans le deuil ses enfants Sylvie (Serge), Yves et Roger (Sylvie), ses petits-enfants Gabrielle, Hélène, Catherine, Marc-André, Jean-Philippe, Cédric, Trystan et Sabryna, ses frères et soeurs: Rose-Irène, Gérald, Raymond, Jean-Marie, Huguette, Paul et Danielle, beaux-frères, belles-soeurs, parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe:le vendredi 23 novembre 2018 de 12h à 19h, suivra une cérémonie commémorative au même endroit à 18h30.Un don à la Fondation des maladies du coeur serait apprécié.