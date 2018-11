Ce nouveau resto dans les Shops Angus vous donnera l’impression que c’est le printemps tout le temps

Une toute nouvelle adresse santé vient de s’installer en plein cœur des Shops Angus. Ouvert depuis la mi-octobre, le restaurant Magnolia offre un menu composé uniquement de produits frais et de qualité servis dans un décor lumineux.

Ce nouveau projet de 5 restaurateurs bien connus à Montréal (Olivier Campbell (Quai No4), Charles Vaillancourt (Bar Suzanne), Matthieu Boudrias (Grenade), José Pierre Durand (Poivre Noir) et sa conjointe Émilie Poulin) risque d’attirer les foules.

Sa cuisine gastronomique réinventée peut même être dégustée dans le confort de votre appartement puisqu’une formule «pour emporter» est offerte aux gourmands plus casaniers. Vous pourrez donc procurer des repas cuits sous vide à réchauffer chez vous.

Sachez aussi que le Magnolia possède une belle carte de vin d’importation privée qui vous permettra de découvrir les meilleurs produits du Québec et d’ailleurs.

Au restaurant Magnolia, vous aurez l’impression que c’est le printemps tout le temps!

Magnolia

2600 rue William-Tremblay local 120, Montréal

