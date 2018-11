YELLE, Chanoine Jean-Louis



À La Prairie, le 18 novembre 2018 est décédé monsieur le Chanoine Jean-Louis Yelle, à l'âge de 96 ans.Né à Saint-Rémi le 2 juin 1922 de Joseph Yelle et Rose-Alma Bazinet, il laisse dans le deuil sa soeur Bernadette, sa belle-soeur Aline Vigeant, ses neveux et nièces et de nombreux amis, ainsi que ses confrères prêtres du diocèse de Saint-Jean-Longueuil.Après ses études théologiques au Grand Séminaire de Montréal, l'abbé Yelle fut ordonné prêtre à Saint-Rémi le 4 mai 1947 par Mgr Anastase Forget. L'abbé Yelle a exercé son ministère pastoral comme professeur au Séminaire de Saint-Jean. Il a oeuvré ensuite dans différentes paroisses du diocèse: curé de Sainte-Louise-de-Marillac et Saint-Antoine-de-Padoue (Longueuil), Sainte-Trinité (Contrecoeur), Notre-Dame-du-Sacré-Coeur (Brossard), collaborateur pour les paroisses Notre-Dame-de-l'Assomption, Notre-Dame-des-Sept-Douleurs et Saint-Jean-Eudes (Saint-Hubert), ainsi qu'à la paroisse La Résurrection (Brossard). Au niveau diocésain, monsieur l'abbé Yelle s'est impliqué auprès du Comité des futurs prêtres, du Conseil presbytéral et du Conseil diocésain de pastorale. Pour souligner son dévouement, il reçut la distinction de l'Ordre du Mérite diocésain en 2013.Les funérailles seront présidées par Mgr Lionel Gendron, p.s.s., évêque du diocèse de Saint-Jean-Longueuil, le lundi 26 novembre, à 11 heures, en l'église La Nativité de la Sainte-Vierge à La Prairie. Exposé en ce même lieu dès 9h30. L'inhumation aura lieu à une date ultérieure au cimetière de Saint-Rémi. Direction:www.dignitequebec.com