Coupe du monde: dure chute pour Manuel Osborne-Paradis à Lake Louise

Manuel Osborne-Paradis a durement chuté lors de la première descente d’entraînement de la Coupe du monde de Lake Louise, mercredi après-midi. Blessé à une jambe, le skieur canadien a été évacué de la piste par hélicoptère.

Osbourne-Paradis a été pris en charge par une équipe médicale dans la clinique aménagée au bas de la piste. Selon un communiqué émis par Canada Alpin, le Britanno-Colombien de 34 ans se porte bien. La nature de sa blessure n’a toutefois pas été précisée.

Les premières épreuves de vitesse masculines du circuit de la Coupe du monde seront présentées cette fin de semaine à Lake Louise. Osborne-Paradis était le 12e à s’élancer pour cette première descente d’entraînement officielle.

Médaillé de bronze en super-G aux derniers Championnats du monde de ski alpin, disputés à St. Moritz en février 2017, Osborne-Paradis a remporté 11 médailles dans sa carrière en Coupe du monde. Il a d’ailleurs obtenu l’argent en descente à Lake Louise, en 2014.

L’Italien Christof Innerhofer (1 min 47,57 s) a été le plus rapide, mercredi. Les Autrichiens Matthias Mayer (+0,08 s) et Otmar Striendinger (+0,44 s) ont été deuxième et troisième.

James Crawford (+ 1,77 s), qui s’est classé 35e, a obtenu le meilleur temps parmi les Canadiens. Pour sa part, le Québécois Erik Guay (+ 3,79 s) a conclu au 69e échelon.