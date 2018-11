Coupe Grey : un autre duel entre Dave Dickenson et Rick Campbell

La 106e présentation de la Coupe Grey sera le théâtre d’un deuxième affrontement en trois ans entre les entraîneurs-chefs Dave Dickenson, des Stampeders de Calgary, et Rick Campbell, du Rouge et Noir d’Ottawa.

En 2016, le Rouge et Noir de Campbell avait surpris les Stampeders de Dickenson en remportant le championnat de la Ligue canadienne de football (LCF) 39-33. La formation de la capitale canadienne tentera de répéter l’exploit dimanche à Edmonton.

«Cette victoire a été très importante pour nous, mais nous sommes passés à autre chose, a expliqué Campbell en conférence de presse, mercredi. Nous nous concentrons sur ce qui va se passer cette semaine.»

En plus d’avoir perdu contre Ottawa, les Stampeders ont aussi échappé la coupe Grey contre les Argonauts de Toronto l’année dernière. Ces deux revers hantent encore Dickenson, surtout qu’il avait chaque fois mené son équipe au premier rang du classement général en saison régulière.

«Les défaites font mal, encore plus que les victoires font du bien, ce qui est triste. Nous devrions être capables de nous souvenir des bons moments. Il y a des choses qui te suivent toute ta vie», a dit le pilote des Stampeders.

Encore favoris

Les Stampeders ont encore terminé au sommet dans la LCF cette année avec une fiche de 13-5, en grande partie grâce à une défensive redoutable qui a accordé le moins de points dans la Ligue (363).

«Nous devrons mieux jouer en attaque et être aussi physiques qu’eux, car ils ont un groupe très robuste et athlétique, a analysé le pilote du Rouge et Noir. Ils savent ce qu’ils font. Ce sera tout un défi.»

Dickenson, pour sa part, a été impressionné par la performance offensive du Rouge et Noir en finale de l’Est, une victoire de 46-27 contre les Tiger-Cats de Hamilton. Il aura l’attaque adverse à l’œil.

«Hamilton est une bonne équipe, c’est pour cela que c’était si impressionnant de voir [le Rouge et Noir] dominer de la sorte, a-t-il reconnu. Ils ont vraiment utilisé leur semaine de congé à leur avantage. Nous affronterons une équipe qui est en feu.»

Territoire hostile

Même s’ils n’affrontent pas les Eskimos dimanche à Edmonton, les Stampeders savent qu’ils risquent d’être en territoire hostile en raison de leur grande rivalité avec leurs voisins albertains.

«Je n’ai aucune idée de ce qui va se passer, a dit Dickenson. Nous nous sommes préparés en fonction d’avoir le bruit de la foule contre nous ou avec nous. Mais qui sait? Laissons les partisans prendre leurs décisions.»

La dernière conquête des Stampeders remonte à 2014, quand ils avaient battu les Tiger-Cats.