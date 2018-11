LUSSIER, Roméo



Au CHRDL, le 9 novembre 2018, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur Roméo Lussier, demeurant à Joliette.Il laisse dans le deuil, ses enfants: Carole (Daniel Girard), Réal, Nancy, ses petits-enfants : Mathieu, Sandra, Anthony, Samuel et David, son arrière-petit-fils Xavier, son frère, ses soeurs et belle-soeur: Cécile Lussier, Sylvio Lussier, Madeleine Lussier (Christiane Pelletier), plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 24 novembre 2018 dès 11h, au Salon:www.ftheriault.comoù un hommage sera célébré en la Chapelle à 14h.