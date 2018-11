LESAGE, Marie-Andrée Camélia



Nous avons le regret de vous informer du décès de Madame Marie-Andrée Camélia Lesage, survenu à St-André-Avellin, à l'âge de 92 ans. Elle était la fille de feu Monsieur Louis-Philippe Lesage et de feu Madame Violette Grothé.Elle laisse dans le deuil ses soeurs Ninon, Marie-Thérèse (Pierre Chagon), Aimée (Mario Maurice) et son frère Alain, sa belle-soeur Aline Desrosiers (feu Henri Lesage), ainsi que plusieurs neveux, nièces et amis.La famille recevra les condoléances à la:DE MONTRÉAL82, RUE SHERBROOKE OUESTle samedi 24 novembre 2018 de 10 h à 12 h. Le cortège funèbre se dirigera vers la Basilique Notre-Dame de Montréal au 110 Notre-Dame ouest pour les funérailles qui seront célébrées dès 13 h. Le cortège poursuivra sa route pour terminer son dernier voyage au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges.Selon sa volonté, des fleurs seraient appréciées.