Décorez votre table magnifiquement pour Noël

Pour Noël, on donne une touche originale à nos tables en les drapant de couleurs festives et d’accessoires scintillants! Voici 15 idées pour vous inspirer à créer un décor des plus enchanteurs pour recevoir famille et amis.

1. Nature hivernale

On s’éloigne de la tradition en créant un décor aux accents boréaux. Feuillage et éléments brillants se mêlent à merveille sur une table.

2. Pique-nique des fêtes

On dresse une table décontractée en optant pour une nappe de papier kraft, sur laquelle on pourra inscrire le menu et permettre aux petits de dessiner.

3. Simplicité traditionnelle

Le vert et le rouge sont les vedettes de cette tablée simple, mais festive.

4. Rouge et or

Emblématique du temps des Fêtes, la combinaison du rouge vibrant et du doré donne de l’éclat à une table.

5. Noël au printemps

Les plantes grasses sont à l’honneur toute l’année. Pourquoi ne pas les mettre en vedette sur notre tablée des Fêtes? On y ajoute bougies et hydrangées pour donner une allure printanière à notre décor de Noël.

6. Touche rustique

On mêle papier kraft, bois naturel et feuillage pour obtenir une table digne d’une cabane à sucre 5 étoiles.

7. Étoiles naturelles

Si on veut ajouter une touche féerique à notre décor rustique, on parsème notre tablée d’étoiles lumineuses.

8. Bonhommes amusants

Table idéale pour les enfants, ce montage combine ustensiles, serviettes de table et assiettes pour obtenir des bonshommes de neige rigolos.

9. Cannes discrètes

Pour une simple touche festive, on dépose le nom de nos invités sur des cannes de Noël.

10. Chalet chic

On sort le bois naturel et les branches de conifère pour les agencer à notre plus belle argenterie, pour obtenir une tablée franchement festive.

11. Fêtes traditionnelles

Canneberges, sapins et bougies se côtoient sur une table digne des plus beaux Noëls.

12. Flocons doux

Avec son gris glace et son blanc pur, cet arrangement est idéal pour celles qui souhaitent conserver une table festive après Noël.

13. Arc-en-ciel de Noël

On place des boules de Noël colorées dans un arrangement de conifères au centre de la table pour produire un effet bœuf sans se casser la tête.

14. Étincelle colorée

On mélange tradition et modernité en optant pour des boules de Noël colorées, qu’on place dans un vase au centre de la table.

15. Table fruitée

En guise de décorations, on pose sur la table pommes et poires aux couleurs des Fêtes, pour un look frais et pratique!

