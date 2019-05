Recettes santé pour bien manger sur le pouce

Il nous arrive tous de devoir manger sur le pouce : un lunch oublié, un manque de temps, une longue route à faire... Il n’y a pas de problème à choisir ce qui nous plait lorsque ça arrive de façon occasionnelle, mais si manger sur le pouce fait partie de nos habitudes hebdomadaires ou même journalières, il faut revoir nos choix ! Aujourd’hui, je vous propose quelques alternatives maisons express !

Yogourt granola aux framboises (21 g de protéines)

Prenez ¾ de tasse (175 ml) de yogourt grec nature 0-2% avec 2 c. à soupe (30 ml) de granola protéiné, ½ tasse de framboises (125 ml), un soupçon de miel (environ 10 ml) et de la cannelle au goût.

Overnight oats (18,5 g de protéines)

Prendre 2/3 de tasse de flocons d’avoine (170 ml) avec 2/3 de tasse de lait de soya, 1 c. à soupe de beurre d’amandes (15 ml), 2 c. à soupe d’amandes (30 ml), 1 c. à thé de graines de chia (15 ml), 2 c. à soupe de bleuets (30 ml), 2 c. à thé de miel (10 ml) et de la cannelle au goût.

Sandwich au beurre d’arachides craquant et pommes (21,5 g de protéines)

Tartinez une tranche de pain St-Méthode style Grand-Mère d’au moins 2 c. à soupe de beurre d’arachide (30 ml). Déposez les tranches d’une pomme sur la tartine avec 1 c. à soupe de graines de chanvre (15 ml) et de la cannelle au goût.

Variante : Changer le beurre d’arachide pour du beurre de citrouille avec ajout de graines de citrouille grillées

Boules d’énergie au beurre de soya (donne 24 boules)

Dans un petit bol, mettre 3 c. à soupe de graines de chia et ½ tasse d’eau (125 ml). Laisser reposer pendant 10 minutes. Réserver.

Pendant ce temps, dans un grand bol, mélanger ¾ de tasse de beurre de soya (190 ml), ¼ de tasse de miel (65 ml) et 2 c. à thé d’extrait de vanille (10 ml).

Ajouter 1 tasse de flocons d’avoine (250 ml), ½ tasse de noix de coco rappée non sucrée, ½ tasse de pépites de chocolat (125 ml) ainsi que le mélange d’eau et de graines de chia. Bien mélanger.

Rouler 1 c. à thé de mélange (15 ml) entre les paumes de la main pour former 24 boules d’environ 2,5 cm de diamètre. Pour une texture optimale, conserver au réfrigérateur dans un contenant hermétique.

Source : Livre Les menus solution famille d’Isabelle Huot Dt.P., PhD et Nathalie Regimbal Dt. P.



Les barres tendres maison sans cuisson sont aussi une alternative express qui plait à toute la famille. Il suffit de mélanger des flocons d’avoine, de la purée de dattes, des noix, un peu de vanille et de presser la pâte avant de réfrigérer puis de découper en barres. Surveillez le nouveau livre de Madame Labriski pour de belles recettes express.

Sandwich Saumon Aneth (donne 2 sandwichs)

Dans un bol, mélanger 3 c. à soupe de yogourt grec nature (45 ml), 1 c. à soupe de mayonnaise (15 ml) et 3 c. à soupe d’aneth frais (45 ml). Salez et poivrez au goût. Badigeonnez 2 tranches de pain St-Méthode intégral biologique du mélange puis y déposer sur une tranche, 320 g de filet de saumon cuit de la veille avec plusieurs tranches de laitue. Savourez !

Source : Livre Les menus solution famille d’Isabelle Huot Dt.P., PhD et Nathalie Regimbal Dt. P. p. 123

Sandwich mexicain

Un sandwich contenant une salade ? Pourquoi pas. Préparez une salade de type mexicaine en combinant fèves rouges, maïs, avocat, jus de lime et un peu de crème sûre allégé. Écraser à la fourchette en prenant soin de conserver des morceaux. Garnir le pain St-Méthode allongé 9 grains de ce mélange. Ajoutez de la coriandre fraîche.