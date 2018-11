Le petit-déjeuner classique à 1 $ chez IKEA cette semaine

Deux œufs tournés, bacon, patates, café... à 1 $. Voilà ce à quoi vous aurez droit si vous vous rendez au IKEA durant le Vendredi fou, le 23 novembre prochain.

En plus de nombreux rabais sur les meubles et les électroménagers, l'entreprise suédoise offrira le «p’tit-déj» classique au coût minime de 1 $ (plutôt que 2,49 $) à ceux qui seront sur place entre 8 h et 11 h du matin.

Gageons que les «magasineux» qui planifiaient déjà de se rendre en magasin feront un petit arrêt au resto, histoire de prendre des forces pour le Vendredi fou!

Tous les détails des rabais d'IKEA ici.

À noter que cette promotion aura lieu uniquement le 23 novembre entre 8 h et 11 h dans les magasins IKEA du Québec participants.

