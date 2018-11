Des profits à la baisse pour Métro au quatrième trimestre

MONTRÉAL | Les profits de l’épicier Métro ont reculé de 6,4 % au quatrième trimestre, mais ont bondi de 182 % pour l’exercice financier.

Pour la période de trois mois close à la fin septembre, Métro a rapporté mercredi un bénéfice net de 145 millions $ comparativement à 154,9 millions $ pour le trimestre correspondant de l’an dernier.

Le chiffre d'affaires de l’entreprise montréalaise a atteint 3,7 milliards $, en hausse de 15,7 % et en excluant le Groupe Jean Coutu et la 13e semaine de 2017, il a bondi de 2,5 %.

Le chiffre d'affaires des magasins d'alimentation comparables, soit des magasins ouverts depuis au moins un an, a aussi bondi de 2,1 %. Il s'agit d'une mesure de performance clé dans le secteur du commerce de détail.

Pour l’exercice financier, le bénéfice net s’est élevé à 1,7 milliard $, en hausse de 182,5 % par rapport à la période correspondante de 2017. De plus, le chiffre d’affaires a cru de 9,2 %, à 14,3 milliards $.

«L'année financière 2018 aura été une année charnière pour la Société avec l'acquisition du Groupe Jean Coutu et elle se termine en force avec une solide croissance des ventes comparables et du bénéfice net ajusté(1) au quatrième trimestre», a affirmé Eric R. La Flèche, président et chef de la direction de Métro.

Selon ce dernier, le «travail d'intégration progresse bien et nous sommes confiants de pouvoir réaliser le plein potentiel de ce regroupement prometteur. Nous sommes mieux positionnés que jamais pour répondre aux besoins quotidiens de nos clients et créer de la valeur pour nos actionnaires».