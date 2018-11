S’il y a un titre que je revendique dans la vie, c’est celui d’auteur. Je suis, bien sûr, un humoriste, mais mon rôle d’auteur est omniscient dans mon métier.

Au-delà des numéros que j’écris pour moi et des chroniques d’humeur, comme celle-ci, je gagne aussi principalement ma vie en écrivant pour d’autres humoristes. Des one man shows, des émissions de télé, de radio, etc... On fait appel à ma tête et à ma plume pour bonifier quelque chose qui existe déjà.

La vérité c’est que ma tête ne fonctionne pas de la même façon quand j’écris pour moi et quand j’écris pour les autres. Quand j’écris pour moi, je dois m’impliquer complètement dans le propos. L’incarner, le défendre. Mais si j’écris pour une autre personne, mon rôle est de m’insérer dans un raisonnement qui n’est pas le mien et de trouver le moyen d’en faire ressortir des blagues, qui peuvent être dites par quelqu’un d’autre.

Il serait facile de devenir confus. De m’approprier un raisonnement qui ne m’appartient pas. C’est pour cela que lorsque je travaille pour d’autres, je garde une distance émotionnelle avec le texte. Ce n’est pas moi qui ira le défendre et, sans aller contre mes valeurs, bien entendu, je ne suis pas obligé d’être en accord avec celui-ci.

Je croyais que le concept de la distance émotionnelle était propre à l’auteur. Que c’était une idée un peu floue qui ne s’applique pas à tout le monde. Force est d’admettre que j’avais tort.

Quand j’ai entendu que Bombardier coupait des milliers d’emploi au Québec et partout dans le monde, quelques mois après que les cadres de l’entreprise se soit octroyés des bonus bien gras et juteux, j’ai compris que certaines personnes maitrisent la distance émotionnelle niveau super Jedi.

Ils ont atteint un niveau de distance si élevé par rapport au reste d’entre nous, qu’ils en sont rendus à carrément mettre la main dans notre poche et ce en nous regardant droit dans les yeux.

Sans avoir le moindre remord dans le regard et dans la voix. Sans demander pardon, sans même se regarder dans le miroir et se dire, « C’est de ma faute ».

Bien sûr, quand on est à la tête d’une grande multinationale, il faut garder la tête haute et la tête froide. Il ne faut pas laisser les remords et le doute prendre le dessus. Mais dans ce cas, c’est l’absence total d’humanité qui me donne froid dans le dos.

Car si, moi, je garde une distance émotionnelle par rapport au texte que l’on m’envoie, c’est simplement pour garder le cap et savoir faire la différence entre mon opinion et celle des autres.

Quand un fleuron Québécois perd carrément le nord. N’a plus aucun lien avec ses racines, et sa raison d’être, on voit que la ligne est très mince entre la distance émotionnelle et le mépris.