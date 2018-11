Du remâché et du réchauffé pour Martin Vachon

Après une dizaine d’années de soirées d’humour, de galas Juste pour rire et ComédiHa! et autres premières parties de collègues chevronnés, Martin Vachon vit cet automne le grand test du premier «one man show».

Un examen que l’humoriste n’échoue pas totalement, mais dont le résultat manque résolument de peaufinage et, surtout, d’originalité.

Le baptême médiatique de ce spectacle solo qui ne porte pas de titre a eu lieu à Québec, la semaine dernière. Mercredi, c’est le Théâtre St-Denis qui accueillait en première montréalaise le comédien de Mémoires vives, La galère, Cheval-Serpent et Les magnifiques, qui jongle avec les deux métiers depuis ses débuts. Une tournée du Québec s’amorcera pour lui le 30 novembre.

L’assemblage de monologues de Martin Vachon, où la blonde de notre hôte est un personnage récurrent – à cette seule évocation, on comprendra que ce dernier ne réinvente pas le genre – s’avère on ne peut plus convenu et conventionnel. Vachon offre du «stand up» mille fois entendu, remâché et réchauffé.

Vulgaire, voire douteux

Souvent, son contenu ne vole pas tellement plus haut que le ras des pâquerettes. Ses blagues sont souvent gratuitement vulgaires, parfois carrément douteuses.

Sac de croustilles en main, Martin Vachon fait mine de licher et sucer ses «chips» avant de se les ficher en bouche. Son explication? «Moi, je fais des choses aux "chips" que je ne fais pas à ma blonde.»

Une balade en montgolfière, très peu pour Martin Vachon. «Une montgolfière, c’est le pédalo du ciel», décrète-t-il.

Déjà père d’un garçonnet de deux ans, l’artiste sera à nouveau papa prochainement, d’un autre fiston. Sa grande fierté? «Je vis le rêve de tous les Chinois!»

L’extrait sur le cours prénatal donne lieu à un gag de stimulation des mamelons; celui sur l’accouchement, à une boutade sur la conjointe qui a «chié» en expulsant le bébé. La nouvelle maman sifflait le son «uuu» pendant le travail? Le papa, lui, préfère la bière en «fûûût», nous a-t-il confié. On a néanmoins appris que ledit accouchement avait duré 30 heures. «Des fois, je ne travaille même pas ça dans une semaine, 30 heures...»

Nous sommes aussi désormais informés qu’après 10 ans de relation, la routine sexuelle du couple n’a plus le même piquant qu’à ses débuts. Et le récit de la rencontre – malodorante – de Martin Vachon avec Philippe Couillard sera drôle aux oreilles qui apprécient la blague scatologique, mais laissera probablement les autres sur une note amère.

Il y aura bien quelques moments cocasses au fil de la soirée, Martin Vachon étant extrêmement sympathique, attachant et bon conteur. Le parterre semblait beaucoup l’aimer, mercredi. Et le bougre fait preuve d’autodérision avec quelques rigolos échantillons sur vidéo de ses engagements professionnels passés.

Mais, hélas, dans la mer de jeunes talents hilarants qui ont émergé dans les dernières années, on se demande comment les pitreries – au mieux bon enfant, au pire fades, et datant presque d’une autre époque – de Martin Vachon, réussiront à se démarquer de la masse.

