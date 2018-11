BARTO, Carolyne (Pertot)



À Montréal, le dimanche 18 novembre 2018 est décédée, à l'âge de 61 ans, Mme Carolyne Barto, épouse de feu M. Fady Badawi.Elle laisse dans le deuil sa mère Mima Chehab et son père feu Charles Pertot, ses filles Muriel épouse Jérémie Bach et Ghislaine épouse Georges Eid, sa petite-fille Emilie, ses soeurs Monique épouse Elie Saadé, Jocelyne, son frère Georges Christian époux Liliane Karim, ses neveux et nièces ainsi que parents et amis à Montréal, en France et au Liban.La famille vous accueillera au complexe funérairele mercredi 21 novembre 2018 de 15h à 21h.Les funérailles seront célébrées le jeudi 22 novembre 2018 à 11h en l'église St-Viateur, située au 1175 avenue Laurier Ouest, Outremont.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation Virage du CHUM, seraient appréciés.