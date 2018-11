DESMARAIS, Gérard





Paisiblement et entouré des siens, est décédé le 17 novembre 2018, à Montréal, Gérard Desmarais à l'âge de 90 ans.Outre son amour de vie, Denise (65 ans de mariage), il laisse dans le deuil ses filles Manon (Christiane), Chantal (André), son fils Alain, ses petits-fils Marc-André et Laurent (Noémie), ainsi que plusieurs parents et amis.Il fut un homme de coeur, d'une générosité remarquable et d'une grande délicatesse autant dans ses paroles que ses gestes. Il a incarné et transmis à ses proches les valeurs qui lui étaient chères: travail, persévérance, respect et entraide, s'inquiétant du bien-être de chacun, distribuant généreusement ses conseils et son soutien.Passionné du golf, Gerry était un excellent joueur et partageait sa passion avec son épouse chérie, ses enfants, petits-enfants et amis.Entrepreneur inné, il fut co-fondateur de Desmarais & Frère, manufacturier d'albums photos, ayant eu un rayonnement tant au Canada qu'à l'international.La famille recevra vos condoléances le samedi 24 novembre 2018, à compter de 13h00, au:1297 CHEMIN DE LA FORÊT, OUTREMONT, QC, H2V 2P9Une célébration commémorative aura lieu à la chapelle du complexe à 16h00 et suivra un goûter.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don. La famille propose la Fondation CHU Sainte Justine www.fondationstejustine.org/fr/ ou la Fondation de l'Institut de cardiologie www.icm-mhi.org/fr/fondation.