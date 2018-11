LAFRENAYE, Pauline

(née Morin)



Originaire de L'Abitibi et ayant élevé sa famille à Saint-Constant, est décédée, le 17 novembre 2018, à l'âge de 86 ans, notre tendre Pauline. Elle était entourée de ses enfants, Luc (André), Diane (Bernard), Sylvie (Marc) et Michèle (Danielle). Elle va rejoindre son défunt époux, Jacques Lafrenaye, l'amour de sa vie.Elle laisse également dans le deuil ses sept petits-enfants, Simon, Anne-Julie, Marc-Antoine, Marie-Ève, Benjamin, Martin et Catherine, ses deux arrière-petites-filles, sa soeur Doris, sa belle-soeur Madeleine ainsi que de nombreux autres parents et amis.SAINT-CONSTANTTel : 450-632-1515www.poissantetfils.caLa famille y accueillera parents et amis le dimanche 25 novembre à compter de 13h suivi d'une célébration d'Adieu à 16h en la chapelle du complexe.Toutes marques de condoléances peuvent se traduire par des dons à la Fondation de l'Hôpital de Memphrémagog (formulaire disponible au salon).La famille tient à offrir un merci tout spécial à l'équipe soignante du CHSLD de Magog (hébergement 2).