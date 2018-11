VINET, Roger



À Beauharnois, le 14 novembre 2018, à l'âge de 86 ans, est décédé M. Roger Vinet, époux de Mme Lina Thibert.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Claudine (Michel St-Pierre), ses petits-enfants Philippe (Jade) et David (Sarah-Eve), ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera, le vendredi 23 novembre 2018 de 19h à 22h et samedi le 24 novembre 2018 de 9h à 10h40 au:STÉPHANE GENDRON110, ST-LAURENT (angle Richardson)BEAUHARNOIS, 450-225-2200Les funérailles se tiendront le samedi 24 novembre 2018 à 11h en l'église St-Clément de Beauharnois. L'inhumation aura lieu à une date ultérieure.Tout témoignage de sympathie peut s'exprimer par un don à un organisme de votre choix.