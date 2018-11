COUTURE, Jean-Marc



À Saint-Jérôme, le vendredi 16 novembre 2018 est décédé à l'âge de 81 ans Monsieur Jean-Marc Couture, époux de Madame Pierrette Gingras.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils Daniel (Jocelyne), Sylvain (Ann) et Claude (Manon), ses petits-enfants, son frère Michel (Lucie), son beau-frère Jean-Claude, neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:2480, BOUL. DU CURÉ-LABELLEPRÉVOST, J0R 1T0le vendredi 23 novembre 2018 à 13h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 16h en la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, un don à un organisme de votre choix serait apprécié.