BERGERON, Claude



À Montréal, le 18 novembre 2018, est décédé à l'âge de 63 ans, M. Claude Bergeron.Il laisse dans le deuil ses soeurs et frères : Sylvie, Alain et Nathalie (Denis Pelletier), ses neveux et nièces : Mélanie (Yanic Parent), Frédéric (Carole-Ann Côté), Samuel et sa petite-nièce Vivianne.Il sera exposé le samedi 24 novembre de 14h à 17h au:Une liturgie de la Parole sera célébrée en sa mémoire ce samedi à 17h, dans la chapelle du complexe Beaubien.Des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.