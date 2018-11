[VIDÉO] Entrevue avec Éric Martel: Hydro-Québec donne la priorité à l’exportation

Le PDG d’Hydro-Québec Éric Martel est au diapason du premier ministre François Legault.

En entrevue avec Mario Dumont, il a dit estimer que la priorité, pour la société d'État, est de pouvoir exporter nos surplus et, éventuellement, construire un nouveau barrage.

Cet objectif passe tout d’abord, selon lui, par la construction de nouvelles lignes pour acheminer de l'électricité chez nos voisins du Sud.

«Je ne veux pas jeter 10 térawattheures d’eau chaque année», a-t-il déclaré.

La construction d’un nouveau barrage doit également être envisagée, puisque ces travaux s’échelonnent généralement sur 15 à 18 ans.

«Moi, je vois facilement qu’en 2021-2022, on aura une décision à prendre pour, peut-être, construire quelque chose qui serait prêt en 2038, 2039 ou 2040.»

M. Martel rappelle que d’importants changements pourraient d’ailleurs survenir vers 2040.

«Qu’est-ce qui arrive avec les alumineries? demande-t-il. Il y a plusieurs contrats qui se terminent. Qu’est-ce qui arrive avec Churchill Falls après 2041?»

Des tarifs encore bas

Par ailleurs, Éric Martel se félicite d’avoir pu conserver les augmentations de tarifs sous le niveau de l’inflation depuis quatre ans.

«On est très heureux, a-t-il dit. On a livré notre promesse là-dessus. En même temps, la compagnie va bien. [...] On est 18 % plus profitable par rapport à l’an dernier. Ça va bien.»

Il rappelle que les tarifs québécois se comparent avantageusement à ceux des autres provinces canadiennes, des États-Unis et même de l’Europe.

«Nos tarifs sont encore aujourd’hui les plus bas tarifs en Amérique du Nord et on creuse même l’écart, soutient-il. Et même quand on se compare à l’Union européenne, on a les plus bas tarifs.»

Ces tarifs, dit-il, constituent un avantage compétitif pour la province.

«On sait qu’on chauffe à l’électricité, mais ça nous permet aussi d’attirer des entreprises et c’est notre mission de les garder bas», affirme M. Martel.

Des trop-perçus partagés avec la clientèle

Le PDG d’Hydro-Québec est également revenu sur la saga des trop-perçus. Il dit que c’est le gouvernement précédent, lorsqu’il était en déficit, qui a décidé de garder ces surplus.

«La bonne nouvelle, c’est que ça ne s’en va pas dans les poches d’un riche actionnaire, parce qu’Hydro-Québec nous appartient et c’est redistribué, souligne-t-il. L’État le redistribue dans les services de santé et ailleurs.»

Avec la nouvelle loi adoptée l’an dernier, la moitié de ces surplus doit désormais être partagée avec la clientèle d’Hydro-Québec chaque année.

«On ne fait pas un chèque à tout le monde [...] On met ça dans la nouvelle cause tarifaire. C’est comme si on partait la prochaine année avec un crédit sur les tarifs.»