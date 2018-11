LATOUR, Denise née Purenne



À Montréal, le mercredi 14 novembre 2018, est décédée suite à un accident, à l'âge de 93 ans, Denise Latour née Purenne, épouse de feu Joseph Latour.Elle laisse dans le deuil ses enfants Claude (Marielle) et Judith (Maurice), les petits-enfants Jean-Sébastien, Carolyn (Christophe), Véronique (Natacha) et Justine (Felipe), son arrière-petit-fils Maxime, sa soeur Micheline, ses beaux-frères, belles-soeurs, de nombreux neveux, nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:le samedi 1er décembre 2018 de 13h à 16h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 16h en la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation de l'Institut Universitaire de Gériatrie de Montréal seraient appréciés.