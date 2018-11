CALLES, René



À Saint-Eustache, le 13 novembre 2018, à l'âge de 82 ans, est décédé Monsieur René Calles, époux de Madame Mireille Robillard.Outre son épouse il laisse dans le deuil ses enfants Marie-Josée, Olivier (Geneviève), son beau-fils Alexandre, ses petits-enfants Audrey, William et Thomas, son frère, ses soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, neveux, nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances, le samedi 24 novembre de 10h à 12h et de 13h30 à 15h au :147, BOUL.ARTHUR-SAUVÉ(450) 473-5934Une liturgie de la parole sera célébrée ce même jour à 15h en salon du complexe.Vos marques de sympathies peuvent se traduire par des dons à la Fondation Québécoise du Cancer.