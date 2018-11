BEAUREGARD (née Gibeault)

Lise



À St-Eustache, le 19 novembre 2018, à l'âge de 71 ans, est décédée Mme Lise Gibeault, épouse de M. Louis Beauregard.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Andrée, Martin (Marie-France) et Murielle (Kevin), ses petits-enfants Ludovic, William, Tom, Nicolas, Louis-Matis, Audéliane et Sam ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au :146, RUE SAINT-LOUISST-EUSTACHE, QC, J7R 1Y2Tél. 514-871-2020www.dignitequebec.comle dimanche 25 novembre de 14h00 à 17h00 et de 19h00 à 21h00. Une cérémonie aura lieu le même jour à 20h30 au salon.