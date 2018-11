Fantasy football: les joueurs que j’aime et ceux que je n’aime pas pour la douzième semaine d’activité

C’est maintenant le temps de départager les hommes des enfants. Le dernier droit pour faire les séries de votre ligue fantasy ou affronter la honte d’être exclu du tournoi de fin de saison. Voici mes choix pour guider vos décisions et n’oubliez pas de vérifier votre alignement avec trois parties ce jeudi pour le fameux «Thanksgiving».

Vous aimez discuter de la NFL et de fantasy football? Nous vous invitons à vous abonner aux pages Facebook NFL Fans du Québec et Nos précieux conseils de fantasy football.

Qui j’aime

Porteurs

Nick Chubb (CLE): Les Browns semblent avoir trouver un porteur de premier plan avec Chubb. Il démontre une explosion que plusieurs ne voyaient pas en lui et une confrontation juteuse l’attend face aux Bengals et la troisième pire défensive face aux porteurs adverses.

Dalvin Cook (MIN): Il a été horrible la semaine dernière et n’est pas convainquant depuis son retour au jeu. Une semaine cruciale pour Cook et ses Vikings avec un match de rivalité face à Green Bay. Heureusement, le front défensif des Packers ne ressemble en rien à celui des Bears. Il ne décevra pas.

Photo AFP

Chris Carson (SEA): Même s’il affronte une défensive top 10 face au jeu terrestre, Carson fera le boulot en Caroline. Les Seahawks ont la meilleure attaque au sol de la NFL et la ligne à l’attaque joue très bien.

Mentions honorables: Marlon Mack (IND), Sony Michel (N-A)

Receveurs

Amari Cooper (DAL): Une intuition me dit qu’il aura un bon match face aux Redskins. J’ai une vision qu’il finira la partie avec une cuisse de dinde dans la bouche. Ça reste à voir!

T.Y Hilton (IND): Les Colts sont en feu et plus personne ne blague à propos de la ligne à l’attaque ou de l’épaule d'Andrew Luck. Hilton a explosé la semaine dernière et il faut battre le fer pendant qu’il est chaud. Il aura une bonne partie face à Miami.

Photo AFP

Doug Baldwin (SEA): Il est finalement en santé et cela commence à paraître dans sa production offensive. Même si les Panthers sont tenaces à domicile, je prends le pari qu’il trouvera la zone payante lors du week-end.

Mentions honorables: Kenny Golladay (DET), D.J. Moore (CAR), Tre’Quan Smith (N-O)

Quarts-arrières

Baker Mayfield (CLE): J’aime bien le pâtissier dans cette bataille de l’Ohio. Le premier choix du dernier repêchage de la NFL a eu une semaine additionnelle pour se préparer face à une tertiaire poreuse à Cincinnati. Il devrait guider les siens vers une autre bonne performance offensive.

Tom Brady (N-A): Tout est en place pour que Tom offre une performance étincelante à New York. Les Pats ont perdu le dernier affrontement qu’ils ont joué et ils reviennent d’une semaine de congé. Je ne voudrais pas être à la place des Jets.

Jameis Winston (TB): Il a bien fait en relève à Fitzpatrick la semaine dernière et il ne faut pas oublier que les Bucs ont un solide arsenal aérien. La venue des Niners à la maison n’a rien pour intimider l’ancien pivot de Florida State.

Photo AFP

Mentions honorables: Andrew Luck (IND), Drew Brees (N-O)

Ailiers Rapprochés

Rob Gronkowski (N-A): Ce n’est pas la saison que plusieurs espéraient pour le joueur format géant des Pats. Il revient d’une blessure et il devrait exploser face aux Jets comme une bonne partie de l’offensive de la Nouvelle-Angleterre.

Trey Burton (CHI): Avec la possibilité de voir Chase Daniel comme pivot des Bears, j’aime toujours les ailiers rapprochés dans ce genre de situations. Ils offrent une belle soupape de sécurité aux quarts-arrières réservistes. Burton devrait être ciblé souvent.

George Kittle (SF): L’un des joueurs qui a été placé le plus souvent dans cette chronique et il a rarement déçu. Tampa Bay est la 2e défensive la plus généreuse face aux ailiers rapprochés adverses. Le buffet est ouvert!

Photo d'archives, AFP

Mentions honorables: Cameron Brate (TB)

Défensive top 3

Chargers de Los Angeles: Après avoir complètement échappé la partie face aux Broncos la semaine dernière, je ne vois pas comment les Chargers peuvent refaire le coup face aux Cards. La ligne à l’attaque d’Arizona est trop mauvaise pour ne pas qu’il y ait quelques catastrophes dans ce match.

Baltimore: Après une rare victoire la semaine dernière, les Raiders vont revenir sur terre rapidement à Baltimore. La défensive des Ravens est trop dangereuse pour ne pas créer des revirements dans cette rencontre.

Photo AFP

Houston: Avec de l’incertitude au poste de quart-arrière chez les Titans, la ligne défensive de Houston devrait s’amuser toute la soirée à la maison. Il sera difficile de frapper le quart-arrière des Titans plus souvent que les Colts l’ont fait la semaine dernière.

Qui je n’aime pas

Porteurs

Isaiah Crowell (NYJ): J’ai simplement l’impression que le match sera hors de portée rapidement pour les Jets et qu’il faudra abandonner la course rapidement au détriment de la passe.

Photo d'archives, AFP

LaGarrette Blount, Theo Riddick ou Zach Zenner (DET): Certains seront peut-être tentés d’essayer un des porteurs des Lions avec la blessure au partant Johnson. N’en faites rien, car la défensive des Bears s’amène en ville et il est très difficile de courir contre le front défensif de Chicago. Dalvin Cook vous confirmera ce fait après une performance de 9 courses pour 12 verges la semaine dernière.

Alex Collins (BAL): Avec l’émergence de Gus Edwards dans le champ-arrière des Ravens la semaine dernière, il y a maintenant quatre porteurs qui se séparent les courses. Même si Collins est encore le numéro un, il y a trop d’incertitude pour le faire partir.

Autres mentions: Jordan Howard (CHI), Royce Freeman (DEN)

Receveurs

Keenan Allen (LAC): Il aura la mission de se défaire de Patrick Paterson tout l’après-midi. Il est possible de le faire rarement, mais la possibilité de le voir avec une grosse production offensive face aux Cards est très mince.

JuJu Smith-Schuster (PIT): Il y a quelque chose qui me dit que cette visite au domicile des Broncos sera difficile pour les Steelers. Je doute qu’il puisse trouver la zone des buts au Colorado.

Photo AFP

Sterling Shepard (NYG): Après une performance à la semaine 7 incroyable, il a disparu de l’offensive des Giants. Il serait surprenant de la voir réapparaître dans un endroit hostile comme Philadelphie. Laissez le sur votre banc.

Autres mentions: John Brown (BAL), Anthony Miller (CHI)

Quarts-arrières

Derek Carr (OAK): Les Raiders sont désespérés à la position de receveurs et affrontent une solide défensive de la NFL à Baltimore. De grâce, n’utilisez pas Derek même dans une situation d’urgence.

Deshaun Watson (HOU): Les Titans ont une bonne défensive malgré le cinglant revers à Indianapolis la semaine dernière. Watson n’a pas encore retrouvé la forme de l’an dernier et connaît une saison fantasy décevante. Je doute qu’il puisse avoir une grosse production lundi soir.

Photo AFP

Carson Wentz (PHI): Je n’aime aucun des deux quarts-arrières dans cette confrontation. Il y a tellement de blessures chez les joueurs à l’attaque des Eagles qu’il est difficile pour Wentz d’établir le même standard que l’an dernier. Ça sera encore difficile avec la visite des G-Men.

Autres mentions: Eli Manning (NYG)

Ailiers Rapprochés

Austin Hooper (ATL): L’ailier rapproché des Falcons peut surprendre par moments. Cependant, la défensive des Saints est la 2e mieux classée pour défendre les ailiers rapprochés de la NFL. Journée difficile à prévoir.

Photo AFP

Benjamin Watson (N-O): Un autre joueur qui peut exploser à tout moment, mais les Saints ont tellement d’options qu’il serait surprenant de le voir connaître un solide match face aux Falcons.

C.J. Uzomah (CIN): Ce n’est pas un mauvais joueur, mais il est difficile d’avoir un bon match quand on est ciblé en moyenne moins de quatre fois par rencontre.

Autres mentions: Jonnu Smith (TEN)

Si vous avez des questions à nous soumettre sur le fantasy football, écrivez-nous au fantasyfootball@quebecormedia.com.