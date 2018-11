TURBIDE, Maurice



À LaSalle, le 18 novembre 2018, à l'âge de 83 ans, est décédé M. Maurice Turbide, époux de feu Greta Lorimer.Il laisse dans le deuil ses enfants Simone (Donald) et David (Anastasia), sa soeur Rita, son frère Claude, ses petits-enfants Jennifer (Marcus) et Liam et son arrière-petite-fille Harley, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 23 novembre 2018 de 14h à 17h et de 19h à 21h au complexe funéraire:Les funérailles auront lieu à 13h le samedi 24 novembre 2018 à l'église Holy Cross, 1960 rue Jolicoeur.Au lieu de fleurs, un don à l'oeuvre de charité de votre choix serait apprécié en la mémoire de Maurice Turbide.