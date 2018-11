Fuite au tunnel Atwater : une centaine de personnes mobilisées

Une centaine de personnes ont été mobilisées depuis mardi pour faire face à une rupture d’une conduite d’aqueduc principale de 24 pouces qui a inondé mardi le tunnel Atwater, et qui pourrait prendre quelques semaines à réparer.

Plus d’une quarantaine de personnes du Service de l’eau de la Ville ont été déployées et une cinquantaine dans l’arrondissement du Sud-Ouest pour gérer la circulation, a indiqué la directrice du service Chantal Morissette, présente mercredi à la Commission sur les finances à l’hôtel de ville.

« C’est vraiment un effort colossal », a soutenu cette dernière, qui souhaitait faire une mise à jour de la situation qui a mobilisé son équipe dans les 30 dernières heures, et qui continuera de le faire dans « les prochaines semaines ».

Cette situation est attribuable en grande partie à la désuétude des infrastructures de l’eau de la Ville, selon Mme Morissette. « On doit poursuivre les efforts pour avoir une meilleure connaissance de l’état de nos actifs et pour faire un entretien de ces actifs », a-t-elle soutenu.

Le conseiller d’arrondissement dans le Sud-Ouest Alain Vaillancourt a tenu à remercier tous les employés de la Ville qui ont mis la main à la pâte. « Un évènement comme cela met en évidence l’importance des investissements, et je crois qu’il faut en faire plus. On est sur la bonne voie. »

Interventions complexes

Chantal Morissette a expliqué que les interventions pour réparer ce genre de bris sont complexes. Deux vannes près de la fuite auraient dû être fermées normalement, mais elles étaient sous l’eau.

Cela a forcé l’agrandissement de la fermeture du réseau d’eau jusqu’à l’usine d’eau potable d’Atwater, qui compte trois collecteurs de 72 pouces, dont un déjà fermé pour des travaux de réparation.

« Plutôt qu’avoir à fermer deux vannes de 24 pouces pour isoler un bris, on devait fermer 15 vannes de 48 pouces », a expliqué la directrice, précisant que des mesures ont dû être mises en place pour assurer l’alimentation en eau potable de la population.

La séquence de fermetures s’est fait en contrôle, jusqu’à la dernière vanne près de l’usine Atwater qui n’était pas étanche, ce qui fait en sorte qu’il n’était pas possible d’isoler la fuite à partir de la conduite qui sortait de l’usine Atwater, a ajouté Mme Morisette.

Face à cette impasse, la Ville a donc dû mener des « efforts colossaux » pour pomper l’eau afin d’accéder aux deux vannes près du bris, ce qui a été possible de faire mercredi matin, mais une des deux vannes n’est toujours pas étanche.

Chantal Morissette a rappelé que la cause de la fuite n’est pas encore connue. Le bris s’est produit mardi en matinée lors de travaux d’excavation d’un sous-traitant d’Hydro-Québec, Environnement Routier NRJ, selon le «Journal de Montréal».