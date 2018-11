Irlande du Nord : un avion de Sunwing frôle la catastrophe en raison d'une erreur de pilotage

Une erreur de pilotage aurait pu avoir de fâcheuses conséquences pour les passagers et l'équipage d'un avion de Sunwing qui a peiné à s'envoler de l'aéroport de Belfast, au Royaume-Uni, le 21 juillet 2017.

Selon un rapport dévoilé mercredi par les autorités responsables des enquêtes aériennes au Royaume-Uni, l'appareil de Sunwing, un Boeing 737-86J a heurté au décollage une lumière de piste qui se trouvait 30 mètres au-delà du bout de la piste. Il est à noter que cette lumière ne mesure que 36 cm de haut, ce qui démontre jusqu'à quel point l'appareil volait bas au moment d'arriver en bout de piste.

Cet accident s'est produit en raison d'une bête erreur de température. Peu avant de décoller, un pilote a entré une température de -52 °C dans l'ordinateur de contrôle de vol, plutôt que les 16 °C qu'il faisait en réalité à l'extérieur. Cela a fait en sorte que les moteurs de l'appareil ne délivraient que 60 % de leur poussée maximale, l'air froid nécessitant une moins grande accélération pour permettre le décollage.

«La faible accélération de l'appareil n'a pas été remarquée par l'équipage avant que l'appareil arrive au bout de la piste. [...] Il a pris de l'altitude très lentement. L'équipage n'a pas accéléré à pleine vitesse avant que l'avion se trouve à 4 km de la piste, à une altitude d'environ 245 mètres», peut-on lire dans le rapport.

L'avion n'a pas été endommagé et a poursuivi son vol jusqu'à Corfu, en Grèce. Cependant, «les conséquences auraient pu être catastrophiques» si le terrain avait été plus accidenté en bout de piste, si obstacle plus massif qu'une lumière de piste s'était dressé devant l'appareil ou si un moteur avait connu une panne, ont souligné les enquêteurs.

L'ordinateur de bord n'a pas averti les pilotes après qu'ils eurent entré la mauvaise température. Or, certains logiciels comprenant cette fonction existaient déjà en juillet 2017 et auraient pu prévenir cet incident, peut-on lire dans le rapport.