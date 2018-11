Je sors, je reste

Coup de cœur

ÉVÉNEMENT : Les 17es Sommets du cinéma d’animation de Montréal

Photo courtoisie

C’est hier que le coup d’envoi fut lancé pour Les 17es Sommets du cinéma d’animation de Montréal. Jusqu’à demain, une programmation variée propose plusieurs films à voir et de nombreuses activités à faire. Ce soir, huit courts-métrages internationaux se livrent à la première ronde de compétition, dont le film québécois La Chambre de filles de Claire Brognez. Ne manquez pas aussi la Soirée Just Dance organisée par Ubisoft, vendredi.

*Ce soir à 19h à la Cinémathèque québécoise, 335 Boulevard de Maisonneuve Est

Je sors

MUSIQUE

Le Show du Refuge

Photo courtoisie

Dan Bigras récidive encore cette année avec le retour du Show du Refuge. Pour cette 28e édition, plusieurs grands noms de la chanson du Québec ont accepté l’invitation pour chanter au nom des jeunes en difficulté. Parmi ceux-ci, on pourra voir défiler sur scène Marie-Josée Lord, Guylaine Tanguay, Dramatik, Etienne Cousineau, René Simard et bien d’autres.

* Ce soir à 20h à la Salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts, 175 rue Sainte-Catherine Ouest

GALA

L’Affaire Papillon

Photo courtoisie

Au nom d’une autre belle cause, c’est au tour de l’événement-bénéfice L’Affaire Papillon d’inviter les Montréalais à une soirée mondaine, au profit de l’organisme PROCURE qui lutte contre le cancer de la prostate. Au programme : bar ouvert, stations gourmandes, encan silencieux et tombola, DJ et animation de l’animatrice Sabrina Cournoyer. Vous aurez même la chance de vous photographier avec les nombreux ambassadeurs de la cause comme Louis-François Marcotte et Maripier Morin.

*Ce soir à 18h à l’Hôtel Place d’Armes, 55 rue Saint-Jacques Ouest

THÉÂTRE

The Children

Photo courtoisie

Cette pièce de théâtre anglophone écrite par Lucy Kirkwood et mise en scène par Eda Holmes raconte l’histoire d’un couple d’ingénieurs nucléaires britanniques menant une vie paisible et habitant dans une modeste maison sur le bord de la mer. Un jour, ils reçoivent la visite impromptue d’une ancienne collègue, qui leur fait une proposition inattendue...Cette proposition pourrait non seulement changer le cours de leur vie, mais aussi celle des générations à venir.

*Ce soir à 20h au Théâtre Centaur, 453 rue Saint-François-Xavier

CONCERT

Laeticia Isambert – L’Anamour

Photo courtoisie

L’Anamour est la rencontre entre une jeune interprète-compositrice québécoise et la chanteuse française Françoise Hardy. Laetitia Isambert revisite les grandes chansons de cette icône des années 60 avec originalité et sensibilité.

* Ce soir à 20h au Théâtre Outremont, 1248 Avenue Bernard Ouest

HUMOUR

Brut(e)

Photo courtoisie

Mélanie Ghanimé présente finalement au public son tout premier one-woman show qui a été fignolé depuis les neuf dernières années. Sa spontanéité désarmante et ses réflexions qui ont du punch font d’elle une humoriste authentique et fidèle à elle-même. Sur les planches, elle mélange le stand-up et la livraison d’anecdotes qui nous feront rire à tout coup.*Ce soir à 20h au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts, 175 rue Sainte-Catherine Ouest

Je reste

DOCUMENTAIRE

Sylvie à l’école

Photo courtoisie

Sylvie est enseignante depuis 25 ans. Elle enseigne à des élèves aux besoins particuliers : autistes, trisomiques, anxieux sévères encore atteints de déficience intellectuelle. Dans ce documentaire lumineux, on suit le quotidien extraordinaire de ce professeur au grand cœur, dévoué à sa classe.

*Ce soir à 22h à Canal D

DVD

Borg vs McEnroe

Photo courtoisie

Le drame sportif Borg vs McEnroe relate le récit véridique du joueur de tennis Björn Borg, qui a dominé quatre fois les tournois Wimbledon entre 1976 et 1979. Toutefois, un autre jeune joueur américain John McEnroe devient pour lui, un adversaire de taille qui pourrait lui enlever son titre de champion. En juillet 1980, les deux athlètes se retrouvent en final et s’affrontent dans un duel dont on se souvient encore.

*Sorti le 20 novembre

ROMAN

En ton âme et conscience

Photo courtoisie

Evan Kester est un chirurgien prospère qui a tout pour être heureux. Cependant, son sombre passé plane encore dans ses pensées. Enfant, sa sœur Kelsie et lui s’étaient échappés pour jouer... Ce qui était d’abord un mauvais tour se transforme en cauchemar lorsque sa sœur se fait kidnapper devant ses yeux. 25 ans plus tard, ce souvenir le hante toujours, jusqu’au jour où il se fait aborder par un petit garçon de dix ans qui lui annonce que celle-ci est encore vivante et qu’elle court un grand danger.

*Sorti le 1er novembre