Je sors, je reste, mercredi 21 novembre

Coup de cœur

ÉVÉNEMENT : Ogilvy en fête

Courtoisie

La Fondation de Véro et Louis se joint à la traditionnelle soirée Ogilvy en fête pour un premier magasinage des Fêtes, au profit de la construction des maisons adaptés aux adultes de 21 ans et plus atteints du spectre de l’autisme. Les invités et détenteurs de billets auront droit à plusieurs bouchées aux tables gourmandes, des stations de manucures et de maquillage, des photomatons et bien sûr une ambiance électrisante avec DJ. Pour l’achat d’un billet au coût de 100 $, rendez-vous au fondationverolouis.com. À noter que sur place, on vous remettra une carte-cadeau de la Maison Ogilvy de 25 $.

*Ce soir à 19h à la Maison Ogilvy, 1307 Sainte-Catherine Ouest, Montréal

Je sors

DANSE

The Mountain, The Truth & The Paradise

Courtoisie

Dans un solo poétique, l’interprète Pep Ramis s’intéresse qu’à une chose : les limites du corps humain. Dans un voyage musical et tragicomédie, il amène le spectateur à se poser des questions sur la condition humaine, sur le vieillissement, sur la spiritualité et la beauté. C’est dans un espace blanc, dénudé que le soliste cinquantenaire nous partage sa vision sur les capacités et les outils du corps.

* Ce soir à 16h à l’Agora de la danse, 1435 rue de Bleury

THÉÂTRE

Gratitude

Courtoisie

Oren Safdie, célèbre dramaturge acclamé pour sa pièce controversé Unseamly, présente sa nouvelle pièce tout aussi poignante Gratitude. Le scénario met en scène Dariya, une jeune adolescente de 15 ans, étudiante dans une école privée et huppée de Montréal. Cette dernière tombe amoureuse du garçon le plus populaire de l’école, dénommé Drew. De fil en aiguille, un incident viendra basculer le cours de sa vie, ainsi que celle de trois autres jeunes hommes.

*Ce soir à 20h au Théâtre MainLine, 3997 Boulevard Saint-Laurent

CIRQUE

Passagers

Courtoisie

C’est ce soir qu’a lieu la première du nouveau spectacle Passagers de la troupe Les 7 doigts de la main. On est transporté dans un wagon de train, où les passagers défilent, dans un espace-temps éphémère. Cette création réunit la danse, le théâtre physique, l’acrobatie et la projection. À noter, que la durée du spectacle est de 90 minutes, sans entracte.

*Ce soir à 20h à la TOHU, 2345 rue Jarry Est

VERNISSAGE

Montréal Safari x Mikaël Theimer

Courtoisie

Le photographe Mikaël Theimer a exploré la métropole à la recherche de portraits d’individus illustrant la ville. Après plus de 1500 clichés capturés à Montréal, il présente un recueil qui réunit des hommes et des femmes qui donnent une âme à cette ville. Lors de ce vernissage, on pourra découvrir d’ailleurs en grand format, quelques photographies de ce livre-photo, qui sera lancé par la même occasion.

* Ce soir à 17h au Gesù, 1200 rue Bleury

HUMOUR

1er one-man-show

Courtoisie

L’animateur, comédien et surtout l’humoriste Martin Vachon nous présente son premier one-man show dans lequel il dévoile ses talents de stand-up physique. Considéré comme l’un des meilleures humoristes de la nouvelle génération, il nous plonge dans son monde anecdotique, remplis d’aventures comiques et de véritables histoires rocambolesques.

*Ce soir à 20h au Théâtre Saint-Denis, 1594 rue Saint-Denis

Je reste

TÉLÉ

La bombe

Courtoisie

Le documentaire La bombe nous fait découvrir le parcours de Maxime Fiset, un ancien skinhead néonazi qui lutte aujourd’hui contre la radicalisation. Son travail de prévention pour contrer l’intolérance est nécessaire, car selon lui l’islamophobie et le racisme gagnent du terrain au Québec.

*Ce soir à 20h à Télé-Québec

WEB

Bébéatrice

Courtoisie

Le premier sitcom web animé pour adultes prend vie dans le cyberespace intitulé Bébéatrice. L’idée originale de l’animateur Guy A. Lepage et d’Éric Godin fait naître le personnage de la petite Bébéatrice Lepage, qui commente la vie avec ses yeux de quatre ans. Les 18 capsules abordent plusieurs thèmes comme la mort, l’amour paternel, l’amitié ou encore le partage. Plusieurs comédiens prêtent leurs voix aux personnages comme Mélissa Désormeaux-Poulin, Guillaume Lambert, Muriel Dutil et bien sûr Guy A. Lepage.

*Mise en ligne de tous les épisodes aujourd’hui sur ICITou.tv

LIVRE JEUNESSE

La vie compliquée de Léa Olivier – Tome 11

Courtoisie

L’auteure québécoise Catherine Girard-Audet n’a plus son nom à faire. En effet, l’écrivaine à succès est une véritable vedette dans le monde, grâce au personnage de Léa Olivier, qui a séduit des milliers de jeunes filles dans plus de 23 pays. Cet automne, le 11e tome de La Vie compliquée de Léa Olivier a été lancé pour nous faire voyager dans la Ville Lumière. On retrouve donc Léa, toujours au secondaire, qui se lance à l’aventure lors d’un périple à Paris. Elle y fera la rencontre de Marion, une jeune française, fanatique de l’art moderne.

*Sorti le 15 novembre