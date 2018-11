La filière Lefèvre

L’équipe de soccer masculin des Carabins de l’Université de Montréal a remporté un premier championnat national il y a près de deux semaines et parmi les vainqueurs, il y avait les frères Lohan et Wandrille Lefèvre.

Le premier, qui n’est âgé que de 18 ans, est un étudiant de deuxième année en Administration à HEC Montréal et a obtenu ses premières minutes cette saison après avoir été un joueur de réserve l’an passé.

Le second a dix ans de plus et est adjoint à l’entraîneur-chef, Pat Raimondo. Il a lui aussi étudié à HEC Montréal en plus de porter les couleurs de l’Impact de 2011 à 2017.

Lohan a vécu au Québec de 2003 à 2009 avant que la famille retourne à Lyon, mais il allait de soi qu’il vienne rejoindre son grand frère l’an passé.

« C’est sûr que le grand frère a un peu influencé ma décision, mais j’ai toujours aimé Montréal, on est revenu en vacances pour lui rendre visite et visiter le Québec et le Canada », confie le cadet.

« C’est devenu une évidence à un certain point que mon premier choix était HEC plus le fait d’avoir le sport de haut niveau avec les études, c’est quelque chose qu’on ne peut pas avoir en France ou en Europe. »

Labeur

En arrivant chez les Bleus à seulement 17 ans, Lohan a dû déployer beaucoup d’efforts et n’a rien eu de cuit dans le bec.

« L’année où je suis arrivé, je ne m’attendais pas forcément à être réserviste et à ne pas jouer de l’année, mais à partir de là, j’ai juste voulu progresser et me tailler une place dans le 18. »

Il faut dire que Wandrille a été très direct quand il est arrivé au pays, l’an passé.

« Il n’a pas le même background que moi. J’ai été très cru et cruel avec lui en juillet 2017. Je lui ai dit qu’avec son niveau, il ne ferait pas l’équipe.

« En un an et demi, ce qu’il a fait depuis qu’il est arrivé et là où il en est rendu, il a travaillé pour intégrer l’alignement et avoir ses minutes parce qu’il a joué cette année. Je vois sa progression et chapeau à lui. »

Écrit dans le ciel

C’était pour ainsi dire écrit dans le ciel que Lohan allait un jour marcher sur les traces de Wandrille.

« J’allais le voir jouer avec les Carabins quand j’étais petit. Ça m’avait toujours plus de voir un bon niveau et une bonne cohésion d’équipe. On voyait que c’était une famille.

« Je me rappelle d’une discussion avec Pat [Raimondo] qui me disait que je serais le prochain, ça je ne l’ai jamais oublié. »

Wandou a essentiellement tracé la route pour son frangin.

« Wandrille c’est une inspiration pour moi à travers le fait qu’avec ses études il a toujours été sérieux. Il a su combiner le sport de haut niveau et les études, ça m’a donné des idées. »

Très différents

Même s’ils partagent le même sang, les deux frères Lefévre sont bien différents. Lohan communique aisément, mais semble plus réservé alors que Wandrille a du bagout et dégage beaucoup de confiance.

« Les deux sont très différents comme joueur. On ne se le cache pas, Wandrille était un peu plus difficile à diriger », confirme Pat Raimondo qui dirige les Carabins depuis la fondation du programme, en 2001.

Il a une place de choix pour observer les interactions entre les deux frères.

« C’est une relation très spéciale entre eux, ça se voit comment ils se parlent et comment ils se respectent. Wandrille ne veut que du bien pour son frère.

Passionnés de foot