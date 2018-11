L’animateur Jean-Charles Lajoie s’installe à TVA Sports

Le réputé animateur Jean-Charles Lajoie sera à la barre d'une toute nouvelle émission sportive dès le 14 janvier 2019 à TVA Sports.

Apprécié par les amateurs de sport pour son sens critique et l’incontestable qualité de ses analyses, Jean-Charles Lajoie animera une émission conçue à son image qui innovera tant dans son approche que son contenu.

Le nouveau membre de l’équipe de TVA Sports sera de passage à l'émission «Dutrizac de 6 à 9», jeudi matin, sur QUB Radio.

«Comme grand consommateur de télévision sportive, j'estime qu'il est crucial d'offrir aux amateurs québécois du contenu de sport qui les interpelle. Cette arrivée à TVA Sports s’inscrit naturellement dans mon parcours. Je partage le même ADN que les artisans de TVA Sports et je suis enchanté d’y revenir de la meilleure des façons!», a déclaré Jean-Charles Lajoie.

Lajoie quitte ainsi ses fonctions en tant qu'animateur de l'émission du retour de la station 91,9 Sports. Il a d'ailleurs tenu à annoncer son départ en primeur à ses auditeurs lors de son éditorial quotidien rempli d'émotions.

«Je vous annonce donc aujourd'hui [...] que je quitte le 91,9 Sports et mon émission “Jean-Charles en liberté”. J'animerai ma dernière émission quotidienne ce vendredi le 23 novembre, incidemment, le “Black Friday”».

L'animateur a par la suite confirmé qu'il allait relever de nouveaux défis à l'antenne de TVA Sports.

«Sachez que je regarde vers l'avant avec optimisme et grand espoir que vous aurez envie de me suivre dans la prochaine étape et qui sera, j'en suis convaincu, toute aussi exceptionnelle [...]. Car je mets fin à “Jean-Charles en liberté” ce vendredi 19 h pour accepter un défi construit sur mesure pour moi à la chaîne TVA Sports.

Un communicateur hors pair

L'animateur qui possède plus de 25 ans d'expérience derrière le micro effectuera ainsi un retour au petit écran ainsi qu'à TVA Sports.

Son talent de communicateur ainsi que sa réputation au sein de la scène médiatique sportive du Québec n'est plus à faire.

«Jean-Charles Lajoie a réussi à bâtir, au cours des années, un lien privilégié avec les Québécois. Il est un communicateur hors pair qui se distingue non seulement par son langage coloré, mais également par ses analyses qui surprennent et suscitent la discussion et l'engagement des amateurs de sports», d'indiquer Serge Fortin, vice-président, TVA Sports.

Des détails supplémentaires au sujet de l’émission seront communiqués ultérieurement.

Il sera possible également de suivre Jean-Charles Lajoie sur Facebook (@JiCTVASports) et Twitter (@JiC_TVASports).