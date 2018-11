Le Rocket s’écroule en troisième période

Le Rocket de Laval a été limité à seulement trois lancers en plus d’accorder deux buts en troisième période et s’est incliné par la marque de 3 à 2 devant les Comets, mercredi à Utica dans l’État de New York.

En avance d’un but après 40 minutes de jeu, le club-école du Canadien de Montréal a permis à Dylan Blujus et Evan McEneny de faire mouche. Alexandre Grenier était au cachot pour le but de McEneny.

En première période, c’est le Rocket qui avait étouffé l’attaque adverse en ne concédant que deux tirs au but. Les Comets avaient tout de même trouvé une façon de s’inscrire au tableau puisque Michael Carcone a déjoué Charlie Lindgren après une échappée.

Nikita Jevpalovs et Alex Belzile ont été les buteurs du côté du Rocket.

Devant la cage des Lavallois, Lindgren a bloqué 14 des 17 lancers adverses.

Son vis-à-vis, Thatcher Demko a repoussé 19 rondelles.

Il s’agissait déjà du quatrième affrontement entre les deux rivaux de la section Nord de la Ligue américaine. Ils ont remporté deux matchs chacun.

Le Rocket a connu la défaite à ses trois dernières sorties. Il tentera de se racheter samedi en rendant visite aux Checkers de Charlotte.