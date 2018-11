Le Saguenay pourrait-t-il revivre un séisme comme celui de novembre 1988?

Un tremblement de terre de l'ampleur de celui qui avait secoué le Saguenay il y a 30 ans pourrait se produire à nouveau, croit un expert.

Le 25 novembre 1988, à 35 kilomètres au sud de Chicoutimi, une activité tectonique à 29 km de profondeur provoque un puissant tremblement de terre de 5,9 sur l'échelle de Richter, qui sera ressenti jusqu'à Détroit et New York. Les dommages avaient été évalués à 50 millions $.

Un tremblement de terre d'une telle intensité peut survenir environ une fois aux 50 ans. «Une personne de 98 ans a peu de chances d'en revoir un», a noté Maurice Lamontagne, sismologue à la Commission géologique du Canada.

«Il n'y a pas vraiment de particularité régionale au niveau de la géologie du sol, mais oui, il est possible que ces failles soient réactivées un jour, a poursuivi le spécialiste. Elles datent de l'époque cambrienne, donc de 500 à 600 millions d'années.»

Des leçons ont été tirées de ce tremblement de terre. Le code du bâtiment de 1985 ne prévoyait pas grand-chose à ce sujet. Le séisme a donc servi à l'élaboration d'une carte de zones sismiques.

«Charlevoix est plus à risque que le Saguenay en matière de tremblement de terre, et les constructeurs doivent tenir compte d'un certain mouvement du sol», a expliqué M. Lamontagne.

Ce dernier a rappelé que la meilleure façon de se protéger, en cas de tremblement de terre, est de «se réfugier sous un bureau ou une table solide».