Les 10 baumes à lèvres qui vont vous sauver la vie cet hiver

Chaque année, c'est la même histoire: notre peau en prend un coup, sans parler de nos lèvres qui souffrent tout autant. Ça craque, ça gerce, ça fait mal et parfois, on a l’impression qu'il n'y a rien à faire, peu importe la quantité de baume à lèvres qu’on applique.

Eh bien, ça, c’était avant que vous soyez en possession de cette liste des 10 meilleurs baumes à lèvres pour tous les budgets.

1. Baby Lips de Maybelline, 5 $

À ce prix-là, il est étonnant qu'il soit si efficace. En plus, il est offert en teintes et saveurs variées, pour tous les goûts.

2. Balm Dotcom de Glossier, 15 $

En plus de l'emballage vraiment cute, il sent super bon et il est vraiment hydratant.

3. Intense Therapy de Jack Black, 11 $

Qui a dit qu'on ne pouvait pas voler le baume à lèvres de notre chum? Oui, Jack Black est une entreprise pour hommes, mais une bouche, c'est une bouche! On le choisit pour réparer nos lèvres gercées.

4. Masque à lèvres de Bite, 15 $ en rabais

Normalement, ce masque à lèvres se vend 30 $, mais il est présentement à 50% de rabais, alors il faut en profiter. Il est suggéré de le porter la nuit pour se réveiller avec les lèvres plus douces.

5. Baume de bouton de rose de Rosebud Perfume Co., 8 $

Si vous aimez la rose et avoir les lèvres hydratées, ce sera votre nouveau baume favori!

6. Baume naturel de Burt’s Bees, 12 $ pour 4 sur Amazon

Des ingrédients 100 % naturels et un tout petit prix, on adopte!

7. Crystal Smooth d'EOS, 7 $ sur Amazon

On aime particulièrement son look et le fait qu'il soit si pratique. Ne vous en faites pas, il est aussi très hydratant!

8. Sugar Lip Treatment de Fresh, 29 $

Ce baume à lèvres culte est assez dispendieux, mais très efficace. En plus, il comprend une protection solaire et une douzaine de teintes différentes.

9. Masque infusé au collagène de KNC Beauty, 34 $ pour 5

Ce masque adorable rendra vos lèvres pulpeuses et hydratées.

10. Baume multi-usage Aquaphor, 4 $ sur Amazon

C'est le baume préféré de Hailey Baldwin-Bieber! Comme il est multi-usage, vous voudrez l'appliquer partout!

