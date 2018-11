Les effets pervers de la reconnaissance au travail

Tous les professionnels RH s’entendent pour dire que les efforts de reconnaissance sont cruciaux. Qu’il s’agisse de reconnaissance monétaire, matérielle, expérientielle ou informationnelle, le message doit être transmis adéquatement. Sans quoi, ces efforts pourraient bien avoir des effets pervers.

Professeure à l’UQAM au Département d’organisation et de ressources humaines, Joëlle Carpentier est spécialiste des relations hiérarchiques et connaît bien la problématique de la reconnaissance, notamment en entreprise. « Reconnaître les efforts d’un employé part le plus souvent d’une bonne intention, explique-t-elle, mais il faut faire attention à la manière dont on les souligne. » L’objectif est d’inspirer et de motiver les employés, de créer chez eux un sentiment d’appartenance et de favoriser leur rétention.

Quatre types de reconnaissance

Depuis longtemps, les entreprises montrent essentiellement leur reconnaissance de façon financière, sous forme de bonis qui s’ajoutent à la rémunération. La reconnaissance expérientielle, comme le bon vieux party de Noël, est également répandue. Et, depuis quelques années, des programmes de reconnaissance matérielle voient le jour.

Chez Dynacare, une entreprise du secteur de la santé présente en Ontario et au Québec, les employés peuvent entre autres exprimer leur reconnaissance envers leurs collègues ou leurs subordonnés par l’intermédiaire d’une application mobile. Les points accumulés donnent accès à une banque de cadeaux. « Dans une entreprise multisites comme la nôtre, les outils technologiques sont appréciés des employés, relate Chantal Courcy, partenaire d’affaires RH. Ils offrent une communication en temps réel et interactive.

Ces outils ne doivent pas faire oublier la reconnaissance informationnelle, donnée sous forme verbale par le superviseur immédiat, voire sous forme écrite lors d’un processus d’évaluation. Or, cette rétroaction, même positive, n’a pas toujours les effets escomptés. « Quelles que soient les marques de reconnaissance que l’on donne, il faut être attentif à la façon dont on les donne et à ce qu’elles signifient, sous peine de voir surgir des effets pervers », souligne Mme Carpentier.

Effets pervers et solutions

On risque effectivement de transformer une motivation intrinsèque en motivation externe : les gens qui faisaient leur travail par plaisir le font soudainement pour obtenir une récompense. On peut aussi créer un climat de compétition dans l’entreprise. « C’est le cas lorsqu’on invite les 10 % les plus performants à un événement dont les places sont limitées », ajoute la professeure. Il arrive même qu’un programme de reconnaissance produise une perception d’injustice et entraîne le désengagement de certains employés, par exemple si ceux-ci trouvent une faille dans le processus. Enfin, les récompenses verbales peuvent entraîner une certaine dépendance au regard de l’autre.

Pourtant, « la reconnaissance est une bonne chose », insiste Mme Carpentier. Il est donc important d’axer la reconnaissance sur la réussite d’un processus et non sur l’atteinte de résultats, de la baser sur une méthode équitable, connue de tous et représentant les valeurs de l’entreprise, et d’être descriptif dans sa rétroaction. La motivation la plus précieuse est celle qui vient de l’intérieur. On ne veut pas la tuer, on veut la nourrir...