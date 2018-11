Top 25: les films les plus marquants du cinéma d’ici

Notre cinéma en a fait du chemin depuis la sortie du premier véritable long métrage de fiction québécois, À la croisée des chemins, en 1943. Soixante-quinze ans plus tard, certains de nos cinéastes, comme Denis Villeneuve, Jean-Marc Vallée et Xavier Dolan, brillent au-delà de nos frontières et nos films réussissent, bon an, mal an, à s’illustrer dans les plus grands festivals du monde et à connaître du succès au box-office. Pour une cinématographie qui produit seulement en moyenne une trentaine de longs métrages de fiction chaque année, il y a de quoi être fier.

Certainement l’un des films québécois les plus vus et célébrés dans le monde, Le déclin de l’empire américain est considéré par plusieurs comme l’œuvre phare du cinéma de Denys Arcand, seul cinéaste à retrouver trois de ses films dans notre palmarès. Cette comédie satirique mordante, qui met en scène une bande d’intellectuels qui discutent de leur vie et leurs relations amoureuses, a fait un tabac dans les salles au Québec, mais aussi en France, où il a attiré plus de 1,2 million de spectateurs dans les salles – un rare exploit pour un film québécois. Le succès du Déclin a même ouvert les portes d’Hollywood à Arcand, qui a été recruté à l’époque pour écrire un remake américain du film qui n’a finalement jamais vu le jour. (MD)

MÉTHODOLOGIE : Les spécialistes de cinéma Maxime Demers (Journal de Montréal), Isabelle Honteyberie (Agence QMI), Cédric Bélanger (Journal de Québec), le directeur Arts et Spectacles du Journal de Montréal Danny Vear et les chroniqueurs Guy Fournier et Sophie Durocher ont fourni leur liste des 25 films québécois les plus marquants. Chaque sélection a été compilée en suivant le système de pointage suivant : chaque premier choix a reçu 25 points, les seconds 24 points et ainsi de suite jusqu’aux 25es choix qui ont reçu chacun un point. Notre palmarès est basé sur cette compilation.

Six journalistes et chroniqueurs du Journal se sont prêtés au jeu en soumettant leur propre liste des 25 films québécois qu’ils considèrent comme les plus marquants, en se basant sur plusieurs critères de sélection : la valeur artistique de l’œuvre, son succès à l’international (prix et sélections dans les festivals), son impact sur la culture populaire, son succès au box-office­­­ et son importance historique, entre autres.

Auréolé de dix prix aux Génie et de douze prix au Gala du cinéma québécois, ce drame bouleversant réalisé par Jean-Marc Vallée a séduit à la fois la critique et le public, récoltant près de 6 M$ au box-office québécois. C.R.A.Z.Y., qui a lancé­­­ la carrière de l’acteur­­ Marc-André Grondin, raconte le passage à l’âge adulte d’un jeune homosexuel montréalais, dans les années 1970. (MD)

3. Les ordres de Michel Brault (1974)

La crise d’Octobre 1970, vue par le scénariste et réalisateur Michel Brault, s’inscrit dans la tendance de l’époque d’allier documentaire et fiction engagée. Récompensé par quatre Canadian Film Awards (devenus les Génie), Les ordres demeure le seul long métrage de chez nous à avoir remporté le Prix de la mise en scène au Festival de Cannes. (IH)

À l’ère des réseaux sociaux, aucun film québécois n’a suscité un engouement aussi fort et viscéral que Mommy lors de la première mondiale au Festival de Cannes, d’où il est reparti avec le Prix du jury en 2014. Récit poignant d’une relation mère-fils explosive, Mommy s’avère l’incontestable chef-d’œuvre d’un (encore) jeune cinéaste au parcours impressionnant et au talent indéniable. (CB)

Seul long métrage québécois à avoir remporté l’Oscar du meilleur film en langue étrangère, Prix du scénario et Prix d’interprétation féminine (Croze) à Cannes, César du meilleur film en France : la suite du Déclin de l’empire américain, qui ramenait à l’écran ses intellectuels qui aiment parler de sexe, entre autres sujets, demeure le film québécois le plus primé. (CB)

Chef-d’œuvre du cinéaste Francis Mankiewicz, issu de son heureuse collaboration avec le romancier Réjean­­­ Ducharme, Les Bons Débarras conserve une richesse poétique inégalée dans la cinématographie québécoise. On s’émerveille encore devant la quête d’absolu de Manon (sublime Charlotte Laurier, alors âgée de 12 ans). Le film a récolté 8 prix Génie. À voir et à revoir. (DV)

Sous des airs de comédie, Pierre Falardeau livre une critique féroce de la société québécoise et dénonce la mentalité de « colonisés » qu’il y perçoit au travers de l’adhésion à la société américaine et du modèle de consommation. Avec son « Think big sti! », Elvis Gratton, brillamment interprété par Julien Poulin, est toujours un personnage culte, reconnaissable entre tous. (IH)

Deux ans après avoir triomphé avec Mommy, Xavier Dolan a brillé une fois de plus à Cannes en remportant le Grand Prix – le second prix le plus prestigieux du festival – avec cette poignante adaptation d’une pièce de théâtre du dramaturge français Jean-Luc Lagarce. (MD)

Présenté à la Quinzaine des réalisateurs à Cannes, ce film en noir et blanc avec Karine Vanasse et Maxim Gaudette, glaçant de détermination meurtrière, est une œuvre coup-de-poing dont on ne sort pas indemne. (IH)

Tout en finesse, le film de Philippe Falardeau décrit les destins entre­mêlés d’un immigrant et des élèves d’une école primaire de Montréal. Il a récolté plusieurs prix et une nomination aux Oscars. (DV)

Film totalement bilingue, ce premier volet de l’amitié improbable entre les policiers incarnés par Patrick Huard et Colm Feore est, avec ses 8,97 millions $ au box-office, le plus grand succès commercial de l’histoire du cinéma québécois. (IH)

Proposé pour l’Oscar du meilleur film en langue étrangère, lauréat du prix de la Fédération internationale de la presse cinématographique au TIFF et gagnant de 13 Génie, l’audacieux Un zoo la nuit fait sensation à Cannes et lance la carrière d’un cinéaste disparu trop tôt. (IH)

Qu’ils sont futés, les gens de Sainte-Marie-la-Mauderne ! On s’amuse encore de leurs subterfuges pour convaincre un médecin de Montréal de s’installer dans leur trou perdu. Efficace et réjouissant. (DV)

« C’est très cohérent que Le Déclin soit le numéro 1 du palmarès parce que quand ce film est arrivé, il a repositionné le système de valeurs [du cinéma québécois], observe le directeur général de la Cinémathèque québécoise, Marcel Jean. Avec ce film, c’est la querelle historique entre le cinéma d’auteur et le cinéma commercial qui trouve une sorte de résolution. Le Déclin a changé la donne. C’est un film qui a eu un succès commercial absolument exceptionnel et qui, du même coup, s’est rendu aux Oscars et a remporté toutes sortes de prix. Le Déclin a donc ouvert la voie pour d’autres cinéastes comme Jean-Claude Lauzon et Léa Pool et pour tous les autres films d’Arcand qui ont suivi. Il y a un nouveau souffle qui a été initié par Le Déclin de l’empire américain.

« C’est aussi un film qui avait une grande résonance politique. On y voyait des profs d’histoire qui, à la suite de la défaite référendaire, rentraient dans un courant totalement individualiste. C’était un peu la conclusion du documentaire Le confort et l’indifférence qu’Arcand avait fait avant. Il y a beaucoup de sincérité dans ce film parce qu’Arcand, en tant qu’historien, lui-même appartenant à cette génération-là, savait très bien de quoi il parlait. »

Et Deux femmes en or ?

Comme tout palmarès du genre, notre top 25 des films québécois les plus marquants ne fera pas l’unanimité. Les codirecteurs actuels de l’organisme Éléphant : mémoire du cinéma québécois, Marie-José Raymond et Claude Fournier, regrettent notamment l’absence de films de cinéastes importants, comme Jean-Pierre Lefebvre, Robert Morin et André Forcier.

« Pour moi, Le vent du Wyoming d’André Forcier, qui a tout récemment été restauré par Éléphant, est un des grands films québécois. Forcier est, à sa façon, un des cinéastes importants de notre cinématographie », indique Marie-José Raymond.

Pour Marcel Jean, certains films populaires comme Deux femmes en or et Valérie auraient aussi dû figurer dans cette liste :

« En terme de succès commercial, Deux femmes en or est de l’envergure, sinon supérieur à ce qu’on a vu récemment avec Bon Cop, Bad Cop et De père en flic, souligne-t-il. Deux femmes en or et Valérie sont aussi des films qui ont déterminé ce que va être le cinéma commercial québécois pour les années suivantes, jusqu’à l’arrivée du Déclin de l’empire américain. »