LNH : sept statistiques étonnantes au quart de la saison

Après le premier quart de la saison dans la Ligue nationale de hockey (LNH), certaines statistiques se veulent particulièrement surprenantes.

1 – Les jeunes à l’honneur

Neuf des 15 meilleurs pointeurs de la LNH sont âgés de 23 ans ou moins, ce qui inclut le quatuor de tête formé de Mikko Rantanen, de Connor McDavid, de Nathan MacKinnon et de Mitchell Marner.

2 – Des buteurs à la dizaine

Les attaquants du Canadien de Montréal Max Domi et Brendan Gallagher font partie des 35 joueurs ayant inscrit 10 buts ou plus au quart de la saison. Il faut remonter jusqu’en 1996-1997 pour en retrouver davantage (37) après les 317 premières parties de la campagne.

3 – De retour en séries?

Six équipes ayant raté leur qualification pour les plus récentes séries éliminatoires sont présentement en position d’y parvenir. En plus du Canadien de Montréal, il y a les Sabres de Buffalo et les Rangers de New York, dans l’Association de l’Est, de même que les Flames de Calgary, les Canucks de Vancouver et les Stars de Dallas, dans l’Ouest.

4 – Des tours du chapeau

En tout, 21 athlètes différents ont réussi au moins un tour du chapeau depuis le début de la saison 2018-2019. Aucun joueur du Canadien ne figure dans ces joueurs. Patrick Laine, des Jets de Winnipeg, et David Pastrnak, des Bruins de Boston, ont par ailleurs accompli l’exploit deux fois chacun.

5 – Un point par match

Un total de 52 joueurs montrent une moyenne d’au moins un point par match (minimum requis de 10 parties jouées). Domi est le seul joueur du Tricolore à faire partie du lot. Il s’agit du plus haut total à ce chapitre, au quart de la saison, depuis 1995-1996 (55).

6 – Ça se règle en prolongation

Près de 70 % des parties ayant nécessité une prolongation ont connu leur dénouement pendant cette période supplémentaire de cinq minutes, soit 51 sur 73 (69,9%). Les 22 autres rencontres ont ainsi donné droit à des tirs de barrage.

7 – Près de 2000 buts

Il y a eu un total de 1941 filets inscrits au quart de la saison, dont 22 sont les buts décisifs en tirs de barrage. Les Sénateurs d’Ottawa et le Lightning de Tampa Bay mènent le bal avec 75 buts chacun. Le club d’Ottawa a toutefois également accordé le grand nombre de filets, soit 88.