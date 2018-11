Monsieur Maurice... Comment je vous dirais bien ça? Faut qu’on se parle... Il y a quelques jours, c’était la journée internationale de l’homme et Maurice, les hommes auraient vraiment encore besoin de vous aujourd’hui.

Je ne vous connais pas, mais il y a un peu de vous dans tous les hommes du Québec que je côtoierai tout au long de ma vie.

Mon grand-père qui vous a vu gagner la coupe à plusieurs reprises, mon boss avec le numéro 9 tatoué sur le cœur, et aussi Gilles, mon garagiste, qui ne cesse de me parler de vous. Sans oublier Mario, mon père de 54 ans, qui collectionnait les cartes de hockey.

Maurice, vous leur avez passé la puck, montré qu’ils n’étaient pas nés pour un petit pain. Sans vous, les canadiens-français seraient encore à genoux. Maintenant, ils se tiennent debout et ils ne patinent plus sur la bottine.

Hommes-grenouilles

C’était le 17 mars 1955. À la suite d'une altercation avec le juge de lignes, vous, Maurice Richard, êtes suspendu pour le reste de la saison. La bête aux lames aiguisées, l’idole, le héros sportif canadien-français écrasé par l’autorité canadienne-anglaise.

Les spectateurs ne vous laisseront pas vous faire humilier. Vous êtes fort, talentueux, solide, tout comme le peuple auquel vous appartenez. Ne touche pas à mon idole!

Les Frogs sont piqués au vif et quand des hommes-grenouilles plongent en eaux troubles, ils ne peuvent faire autrement que de remonter, triomphants.

On dit de ce soulèvement populaire qu’il a été le point de départ de la Révolution tranquille, mais il fut aussi le début de l’engagement des hommes du Québec à commencer à marquer des buts dans le filet de leur identité.

Et maintenant Maurice?

Plus d’un demi-siècle après, je me pose des questions, mon cher Rocket.

Si on enlève les bandes et que s’étend votre patinoire à l’infini, pourriez-vous patiner jusqu’à ma génération et nous insuffler la même fierté?

À l’ère des réseaux sociaux, votre Sainte-Flanelle, cousue de sa fibre identitaire, aurait-elle pu arriver à aussi bien tisser des liens capables de soulever une communauté?

Et dites-moi Maurice, depuis que les femmes sont sorties de leur cuisine, pourraient-elles espérer avoir aussi leur temps de glace?

Tant de questions auxquelles je n’aurai jamais de réponses, mais il m’est essentiel, entre les périodes, de m’asseoir sur le banc pour comprendre d’où je viens. Jamais je ne passerai la zamboni sur un pan de mon passé.

En terminant monsieur Richard, j’aurais une demande à faire à tous ceux qui détiennent le privilège de la glace. Je m’inspire des Colocs et je vous dis: Passez-nous la puck, on va en compter des buts.