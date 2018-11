Noël chez les Deschamps dès dimanche

Judi Richards et ses filles donneront le coup d’envoi à leur tournée Noël chez les Deschamps sur la scène du Cabaret du Lion d’Or ce dimanche après-midi.

Le trio y proposera les pièces de son album Héritage, attendu en magasin demain, empruntées dans les répertoires de Simon & Garfunkel, Joni Mitchell, James Taylor et autres.

Anecdotes

Judi Richards, Sarah-Émilie Deschamps et Karine Deschamps bonifieront également le programme de ces concerts avec l’ajout de classiques des Fêtes de mercredi à jeudi, en plus d’anecdotes et traditions familiales.

Outre le Cabaret du Lion d’Or, des représentations sont également prévues à Sainte-Agathe, Pointe-aux-Trembles et Eastman.

Pour toutes les dates, visitez la page Facebook du spectacle Noël chez les Deschamps.