Paris et Berlin posent les premiers jalons des projets de défense communs

France et Allemagne ont détaillé mercredi les premiers jalons autour de leurs projets de défense communs, l’avion de combat du futur (Scaf) et le char de combat du futur, en saluant «une étape décisive pour la Défense européenne».

Cela «montre que la France et l’Allemagne peuvent allier leurs forces dans des projets d’avenir et que l’Europe peut contrôler sa destinée et construire une défense forte», ont indiqué les deux capitales dans un communiqué conjoint.

Ces annonces interviennent quelques jours après que Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel ont prôné la création d’une «armée européenne», perspective à laquelle Donald Trump est fermement opposé.

La ministre française des Armées Florence Parly et son homologue allemande Ursula Von der Leyen se sont rencontrées lundi en marge d’une réunion des ministres des Affaires étrangères et de la Défense de l’Union européenne à Bruxelles.

«En ce qui concerne le futur système aérien de combat (Scaf), sous leadership de la France, les industries française et allemande ont collaboré de manière très efficace et ont présenté aux autorités françaises et allemandes leur ambition de créer un futur système d’aviation de combat», indique le communiqué mis en ligne par le ministère de la Défense à Berlin.

«Les ministres ont ensemble validé la première phase du projet ainsi que l’organisation industrielle» et «ont convenu d’un leadership Dassault-Airbus pour mener une étude commune de concept et d’architecture (y compris la connectivité)» pour le Scaf, précise-t-il.

Le contrat «sera signé par les deux pays début 2019». Thales jouera également un rôle dans le projet.

Les deux ministres ont également convenu de lancer les études de recherche et développement (R&D) et de démonstrateurs (destiné à valider les concepts et à éliminer les risques, ndlr) pour l’avion et sa motorisation lors du Salon du Bourget en juin prochain.

Dassault aura le leadership pour le démonstrateur avec Airbus en sous-traitant, et Safran celui des moteurs avec l’allemand MTU comme sous-traitant.

Le PDG de Dassault Aviation Éric Trappier s’est réjoui de cette annonce en promettant de «relever ce défi majeur pour l’avenir de l’aviation de combat de nos deux pays».

Autonomie stratégique de l’Europe

«Ce programme ambitieux nous permettra de développer nos compétences techniques et industrielles au service de l’autonomie stratégique de l’Europe», a-t-il ajouté.

Cela «représente une avancée majeure vers le développement conjoint d’un Scaf européen et un jalon important dans la coopération franco-allemande», a de son côté affirmé Dirk Hoke, directeur général d’Airbus Defence and Space, en se félicitant de «compétences et responsabilités clairement définies».

Paris et Berlin avaient convenu en juillet 2017 «de développer un système de combat aérien européen». Pièce maîtresse de leur stratégie pour assurer la souveraineté européenne, le Scaf est conçu comme un système associant avion de combat de nouvelle génération, drones, futurs missiles de croisière et drones évoluant en essaim.

Il sera connecté à des avions, des satellites, des systèmes de l’OTAN et des systèmes de combat terrestre et naval.

Paris et Berlin ont également fait état d’avancées sur le projet de char de combat franco-allemand (Système terrestre de combat, Main Ground Combat System, MGCS), qui sera «sous leaderhsip allemand».

Ce projet de char associera les grands groupes de défense terrestre des deux pays, Rheinmetall, Krauss-Maffei Wegmann (KMW) et Nexter. Ces deux derniers sont liés depuis 2015 par une alliance avec une entité commune baptisée KNDS.

Florence Parly et Ursula Von der Leyen se sont «félicitées des progrès accomplis dans les études de concept et d’architecture, et ont chargé leurs équipes d’en «partager les résultats».

Un cahier des charges pour les études de concept et la R&D sera approuvé fin 2018, et les trois groupes seront invités à fournir une proposition industrielle afin de mener avec succès les études et les activités de R&D «à partir de mi-2019».

Paris et Berlin ont signé en juin dernier «deux lettres d’intention communes» autour de ces deux projets qui doivent concrétiser leur volonté «de bâtir en commun les systèmes d’armement du futur et d’agir pour la construction de l’Europe de la défense».