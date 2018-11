Passez une fin de semaine avec votre gang dans cette méga bulle transparente

Oubliez le chalet en bois rond pour votre prochaine fin de semaine entre ami(e)s. Vous pouvez désormais louer une méga bulle pour six personnes à moins de 1h30 de Montréal.

La toute nouvelle Bulle de la Grande Ourse se trouve sur le site d’hébergement Les Pieds sur Terre, à Saint-Calixte, dans Lanaudière.

Le site comptait déjà deux bulles doubles, mais cette nouvelle structure est quatre fois plus grande et peut accueillir confortablement six adultes, été comme hiver.

Hébergement Les Pieds sur Terre

Facebook / Hébergement Les Pieds sur Terre

À l’intérieur, vous trouverez un divan-lit au «rez-de-chaussée» et deux lits doubles sur des mezzanines. Vous profiterez aussi d’une cuisine, d’une salle de bain comprenant douche et toilette rustiques, ainsi que d'un petit coin salon avec des hamacs.

Dehors, vous aurez accès à une terrasse avec BBQ, à un coin feu et à votre jacuzzi privé.

Bref, cette bulle est (presque) aussi confortable qu'un chalet sauf que aurez, en prime, un toit transparent pour observer les flocons de neige ou les étoiles!

Le prix est de 245 $ par nuit pour deux adultes + 20 $ par adulte supplémentaire.

Si vous préférez, il y a aussi d’autres types d’hébergement sur le site:

- deux bulles doubles dotées de leur jacuzzi privé;

- un tipi de bois avec foyer et mezzanine;

- un nid d’elfe (c’est-à-dire un microchalet dans les arbres).

Tous les hébergements sont situés dans la forêt et accessibles uniquement par un petit sentier.

Sachez d’ailleurs qu’il y a des sentiers de rando et de raquette sur le site pour occuper votre journée, ainsi qu’une mini-ferme accueillant des cochons miniatures, un âne et une ponette!

Pour en savoir plus, c’est par ici.

