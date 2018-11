Quand ton passé ruine ta vie !

Vos lecteurs et vous avez certainement entendu l’expression « La tendre enfance ». Je ne sais pas quel malade a pu imaginer qu’une enfance était toujours tendre, car dans mon cas bien précis, elle ne le fut pas une miette. C’est exactement comme pour le père Noël. « La tendre enfance » n’est jamais passée par chez nous.

Aussi loin que je remonte dans mon passé, j’ai le souvenir de volées que mes parents me flanquaient à répétition presque tous les jours. À l’école, les rares fois où un prof m’a demandé d’où me venaient tous ces bleus, je répondais inlassablement la même rengaine que mes parents avaient adoptée pour expliquer la chose : « Il est tellement casse-cou celui-là ! Un jour, il va se casser quelque chose ! » Comme vous voyez, j’avais bien appris ma leçon.

Ce genre d’enfance n’est pas sans conséquences, vous l’admettrez. Une des plus importantes, c’est que même si j’ai eu plusieurs blondes dans ma vie, et que souvent ça fonctionnait bien, j’ai toujours fini par casser avec elles quand arrivait le moment fatidique où elles me disaient : « T’aimerais pas qu’on fasse un enfant ? »

Ma réponse était invariablement, toujours, « Non ! Vraiment pas ! ». J’avais tellement peur de répéter le pattern qui m’avait été imprimé dans la chair, que je n’avais qu’une envie, fuir au plus sacrant. Vous allez me dire qu’il n’est pas certain que j’allais battre mon enfant comme j’avais été battu. Mais même sans battre mon enfant, je sentais que je ne saurais jamais comment m’y prendre pour lui parler avec affection, douceur ou patience.

Je sais ça parce qu’encore aujourd’hui, rendu à la veille de la cinquantaine, je suis aussi dur avec moi-même que mes parents pouvaient l’être. Je ne me pardonne rien, sauf peut-être l’idée d’en finir un jour, de finalement me ficher la paix à jamais. Merci de me lire. Vous n’êtes même pas obligée de me répondre, car vous écrire m’a soulagé.

Punching bag Charlie

J’aimerais tellement être capable de toucher votre cœur qui a été fermé à double tour depuis si longtemps. J’aimerais vous insuffler ce petit supplément d’âme dont on parle dans les chansons pour lui permettre de battre à l’unisson avec la partie lumineuse de vous qui n’a jamais pu voir le jour.

Pourquoi ne choisissez-vous pas de vous donner enfin la chance de faire vivre en vous le petit garçon qui fut étouffé si jeune et qui n’a jamais eu le temps de s’exprimer ? Pourquoi ne pas aller en thérapie ? Vous êtes mûr pour ça et vous méritez la récompense qui vous permettra de vivre enfin votre vie et non celle que vos géniteurs vous avaient programmée. Je vous la souhaite de tout cœur.