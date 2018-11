Sansdrick dévoile qu'il est en couple et défend le comportement de Pézie envers Olivier

Après son passage remarqué à Occupation double Grèce, Sansdrick a souhaité faire une mise au point concernant sa relation avec Pézie.

L’arrivée du meilleur ami de Pézie au party de Noël OD a fait plus de mal que de bien, plusieurs personnes doutant des intentions de Pézie envers Olivier après avoir vu ses interactions avec son ex, Sansdrick.

En effet, la femme de 30 ans s’est fait reprocher d’avoir caché à Olivier qu’elle était revenue en couple avec Sansdrick au courant de l’été 2018. Les petits becs sur la bouche entre les ex-tourtereaux ont aussi créé quelques petits malaises. À un point tel que Sansdrick a souhaité faire une mise au point en «stories» Instagram.

«Je ne suis pas en couple avec Pézie, contrairement à ce que tout le monde pense. On a réessayé, évidemment, mais ça n’a pas marché, pis elle a pris la décision d’aller à OD quand on n’était pas ensemble. On ne reviendra pas ensemble. Ça ne marche pas», a-t-il expliqué.

Il tente aussi d’expliquer pourquoi Pézie a caché certaines parties de sa relation avec lui à Olivier.

Capture d'écran Instagram

«Pézie n’a pas voulu préciser qu’on était revenus ensemble, peut-être parce qu’elle ne voulait pas balancer notre vie privée au grand public. Malheureusement, c’est OD, la vérité a fini par sortir. De ce que je connais de Pézie, elle n’aime pas trop parler de ses émotions et elle l’a fait avec Olivier devant tout le Québec. Je crois en sa vérité: elle aime Olivier. Je vous le garantis.»

Concernant les petits bisous, il indique qu’il n’y a rien de plus naturel pour lui que de donner des becs sur la bouche de ses amis.

«Je vous confirme que je donne des bisous sur la bouche à mes amis, comme les Italiens le font. Je le fais avec Pézie, je le fais avec sa famille.»

Sansdrick était véritablement sur une lancée et a décidé de répondre à Joanie, qui parle souvent de Pézie et de Sansdrick en termes peu élogieux sur les réseaux sociaux et à titre de collaboratrice à OD+ en direct.

«Sérieux, Joanie, décroche, un moment donné. Hein? C’est un jeu. Je ne sais pas ce que tu as contre Pézie. T’es peut-être jalouse?»

Et à la toute fin, Sansdrick dévoile, sans la nommer, qu’il a une «copinette». Eh oui, le jeune homme est désormais en couple, ce qui vient mettre fin à toute rumeur d’une possible idylle entre lui et son ex... À moins que?