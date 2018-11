Trois Québécois sur l’équipe nationale junior de baseball

Les Québécois Antoine Jean, Olivier Morin-Larocque et Raphaël Pelletier ont été sélectionnés pour faire partie de l'équipe canadienne junior de baseball.

La composition de la formation nationale a été dévoilée, mercredi, sur le site web de Baseball Canada.

«Nous sommes heureux de former une équipe avec un mélange de jeunes athlètes et de jeunes expérimentés et nous avons hâte de relever le défi qui nous attend au Panama, a dit le gérant de la formation, Greg Hamilton, par voie de communiqué. Il y a eu beaucoup de compétition lors du camp de sélection et faire le choix final a été difficile.»

Les joueurs sélectionnés représenteront, dès vendredi et jusqu’au 2 décembre, le Canada au tournoi de qualification panaméricain qui se tient à Santiago et à Chitré, au Panama. Les quatre meilleures nations de la compétition obtiendront leur laissez-passer pour la Coupe du monde de baseball junior 2019, prévue en Corée du Sud.

En plus des trois joueurs, le Québec est aussi représenté dans la formation nationale junior par Robert Fatal, qui fait partie des entraîneurs de l’équipe.