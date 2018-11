Un comptoir de soupes thaïlandaises réconfortantes ouvre dans le «ghetto McGill»

Lorsque la saison froide se pointe le bout du nez, il n’y a rien de mieux qu’une bonne soupe chaude pour garder le moral.

Les étudiantes de McGill et ceux qui travaillent dans ce coin du centre-ville sont choyés, car un tout nouveau comptoir à soupes Kuai Tiao, ces fameuses soupes thaïlandaises aux nouilles de riz, a ouvert ses portes dernièrement sur la rue Milton.

Le Mae Sri Comptoir Thaï devient donc l’endroit par excellence pour une soupe bien réconfortante à proximité de l’université anglophone montréalaise. Sur le menu, c’est une douzaine de soupes thaïes différentes qui sont en l’honneur, mais aussi des plats de kuai tiao sans bouillon, des salades, un pad thaï, une salade de papaye extraordinaire, etc.

Ceux et celles qui sont familiers avec les restaurants qui offrent de la bouffe thaïlandaise connaissent sûrement déjà la brasserie Pamika sur la rue Sherbrooke Est. Eh bien, sachez que c’est la même personne, la chef et femme d’affaires Pamika Sukla qui est également derrière le comptoir Mae Sri. T’sais quand on vous dit que vous ne serez pas déçus...

Mae Sri Comptoir Kuai Tiao Thaï

224 rue Milton

